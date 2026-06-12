Elektromobiliai gali užsidegti antrą kartą po gaisro: ekspertai paaiškino, kodėl

Apie tai praneša „UaMotors“.
Pagrindinė problema yra vadinamasis „terminis bėgimas“. Elektromobilio akumuliatorių sudaro daugybė atskirų elementų. Jei net vienas iš jų yra pažeistas ir smūgio metu perkaista, jis pradeda išskirti intensyvią šilumą ir dujas. Tai pradeda grandininę reakciją: gretimi elementai taip pat greitai perkaista ir užsidega vienas po kito.
„Įprastas gaisro gesinimo būdas ne visada veiksmingas. Liepsną galima užgesinti iš išorės, tačiau reakcija akumuliatoriaus viduje tęsiasi. Norint visiškai kontroliuoti situaciją, būtina atvėsinti akumuliatorių bloką, o ne tik automobilio kėbulą“, – aiškino gelbėtojai.
Pasak specialistų, standartiniai putų ir miltelių gesintuvai tokiose situacijose neveiksmingi, nes jie negali sustabdyti terminio bėgimo akumuliatoriaus viduje. Pagrindinė gesinimo priemonė išlieka vanduo, kurį būtina nukreipti kuo arčiau šilumos šaltinio.
Be to, siekiant efektyviai gesinti taikomi specifiniai metodai: ilgalaikis aušinimas vandeniu, temperatūros stebėjimas naudojant termovizorius ir nuolatinė automobilio kontrolė po liepsnos užgesinimo.
Ekspertai taip pat įspėja elektromobilių savininkus: transporto priemonė negali būti laikoma saugia po rimtos avarijos ar mechaninio akumuliatoriaus pažeidimo, net jei nėra matomo gaisro. Tokia transporto priemonė gali kelti paslėptą pavojų ilgą laiką ir reikalauja privalomos specialistų patikros.
Primename, kad „Jeep“ paskelbė apie daugiau nei 1,1 milijono transporto priemonių atšaukimą dėl gaisro rizikos. Kai kurių modelių savininkams patariama laikinai statyti transporto priemones lauke, kol bus išspręsta problema.
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