Geležinkelio pervažos bus saugesnės

Pervažas planuojama modernizuoti stotyse ir (ar) tarpstočio ruožuose, kur yra intensyvus traukinių ir automobilių eismas: Panevėžys–Subačius, Gustonys–Panevėžys (Panevėžio stotis), Šilutė–Stoniškiai (Šilutės stotis), Kyviškės–Valčiūnai, Lentvaris–Senieji Trakai (Lentvario stotis), Klaipėda–Rimkai, Senieji Trakai–Rūdiškės (Rudiškių st.), Kazlų Rūda–Vinčai, Skapiškis–Rokiškis, Vinčai–Marijampolė (Vinčų st.), Valkininkai–Matuizos (Valkininkų st.), Rimkai–Vilkyčiai, Matuizos–Varėna (Matuizų st.).
Bus atnaujinta signalizacijos įranga, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, o kai kuriose pervažose – pėsčiųjų perėjos signalizacijos, kliūties aptikimo ir kelio būklės nustatymo sistemos ir informacinės švieslentės.
Anot „LTG Infra“ vadovo Vyčio Žalimo, pervažų modernizavimas reikalauja daug investicijų, bet didžiausias prioritetas – dar saugesnis ir patogesnis eismas.
„Susisiekimo ministerijos iš ES sanglaudos fondo skirtas dalinis finansavimas leis mums modernizuoti dar keliolika prioritetinių pervažų“, – sakė V. Žalimas.
Atrinktos modernizuoti 24 pervažos, patenkančios į TEN-T linijas.
Pervažas modernizuos konkursą laimėjusi įmonė „Fima“, numatoma darbų vertė – per 5,6 mln. eurų be PVM. Darbus planuojama atlikti per dvylika mėnesių nuo sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo dienos.
Susisiekimo ministerija kartu su „LTG Infra“ ištyrusi geležinkelio tinklo viešo naudojimo pervažas, yra atrinkusi modernizuoti 24 prioritetines pervažas, patenkančias į Tarptautinių transporto koridorių (TEN-T) Šiaurės jūra–Baltijos jūra linijas Vilnius–Klaipėda ir Kaišiadorys–Kybartai bei kitas svarbias magistralines linijas, kurios modernizuojamos ES fondų lėšomis.
Artimiausiu metu planuojami kito etapo TEN-T pervažos linijoje Vilnius–Klaipėda modernizavimo darbai. Be to, šiuo metu „LTG Infra“ savo lėšomis yra modernizavusi dar vienuolika pervažų.
Be to, pirmame pervažų saugumo didinimo programos etape pervažos tarpstočiuose Lentvaris–Vievis ir Kyviškės–Valčiūnai rekonstruotos į dviejų lygių susikirtimus – pastatytas viadukas ir tunelis.
