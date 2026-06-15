Įvardijos, kas nuo kitų metų mokės didžiausią kelių rinkliavos mokestį

Kitaip nei dabar, kai galioja vinječių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą, transporto priemonės klasę bei jos poveikį aplinkai, pirmadienį pranešė LTSA, nustačiusi būsimos rinkliavos įkainius.
Pavyzdžiui, 35–60 vietų sunkesnio nei 5 tonų bei taršesnio Euro 0 standarto autobuso įkainis sieks 13,9 cento už kilometrą, o mažiau taršaus Euro 4 standarto – 6,1 cento.
Tuo metu sunkesni nei 12 tonų Euro 0 standarto vilkikai mokės 24,8 cento už km, o Euro 4 standarto – 11,1 cento.
Mokestį sudarys infrastruktūros dedamoji, skirta padengti valstybinių kelių statybos ir priežiūros kaštus, bei CO2 dedamoji – ji bus mažesnė mažiau taršiam transportui.
Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams bus taikoma 50 proc. lengvata, o biometanu – 40 procentų.
Rinkliavos nemokės specialusis transportas, pavyzdžiui, įvairių tarnybų automobiliai.
Rinkliavą mokės dabar vinjetėmis apmokestinamais valstybiniais ir dalimi krašto kelių važiuojančios krovininės N1, N2 ir N3 kategorijos ir keleivinės M2, M3 kategorijos transporto priemonės.
Kaip rašė BNS, naują rinkliavos sistemą už 16,2 mln. eurų (su PVM) Lietuvoje diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė „Kapsch TrafficCom“.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad rinkliava užtikrins teisingesnį vilkikų apmokestinimą, be to, ji gerokai papildys Kelių fondą.
Tikimasi, kad kitąmet į Kelių fondą bus surinkta daugiau nei 100 mln. eurų, kiek vėliau – apie 150 mln. eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis.
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