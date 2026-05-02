 Lietuvos čempionato startas – Latvijoje

Lietuvos čempionato startas – Latvijoje

2026-05-02 14:00
„Kauno diena“, ralikrosas.lt inf.

Pirmas šį sezoną Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato etapas buvo surengtas svečiuose – Bikerniekų trasoje. Ten pat įvyko Latvijos ir Baltijos šalių varžybos.

Lenktynės: L. Sidabro vairuojamas BMW buvo greičiausias Bikerniekų trasoje.

Lietuviai tapo trijų kategorijų bendros įskaitos lyderiais: Lukas Sidabras laimėjo „BMW RX 3000“ varžybas, Kernius Šulinskas – „Cross Car“, Mantas Sidabras – „Super 2000“.

Antras vietas užėmė Jokūbas Bagdanavičius („Cross Car“), Kasparas Kažemėkas („Cross Car Mini“) ir Rytis Rutkauskas („Super 1600“).

Pritrūko dar vieno finalo rato – gal būčiau iškovojęs pirmą vietą.

Aštuonerių metų K. Kažemėkui tai buvo pirmas tokio lygio išbandymas.

„Sunkiausia buvo neįsivelti į incidentus su varžovais. Pritrūko dar vieno finalo rato – gal būčiau iškovojęs pirmą vietą. Vis tiek džiaugiuosi savo rezultatu, komanda irgi patenkinta“, – sakė jaunasis sportininkas.

Tarp L. Sidabro varžovų Bikerniekų trasoje buvo norvegas Andreasas Bakkerudas – 2021 m. Europos ralio kroso RX1 čempionas.

Sėkmė: nei K. Kažemėkas (iš kairės antras bagis), nei jo komanda nenusivylė pasiektu rezultatu.
Sėkmė: nei K. Kažemėkas (iš kairės antras bagis), nei jo komanda nenusivylė pasiektu rezultatu. / rallycross.lv nuotr.

Lietuvis pasirodė sėkmingiau nei tituluotas konkurentas (A. Bakkerudas užėmė tik 11 vietą), be to, nustelbė ir favoritus iš Latvijos (antras buvo Janis Olle, trečias – Kristapas Daugello, ketvirtas – Dailis Jansonas).

„Buvau greičiausias ir per treniruotes, ir kvalifikacijos važiavimus, ir galiausiai – finale. Prieš kiekvieną startą kaustė stresas, bet važiavau tvarkingai. Atrodo, kad net per gerai sekėsi. Finale artimiausias varžovas nuo manęs atsiliko 6 sek., tai, sakyčiau, daug“, – džiaugėsi L. Sidabras.

Kitas Baltijos šalių ralio kroso čempionato etapas vyks gegužės 15–16 d. Estijoje, o Latvijos ir Lietuvos čempionato – gegužės 23–24 d. Lenkijoje.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos automobilių ralio kroso čempionatas
Bikerniekų trasa
Latvijos ir Baltijos šalių varžybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų