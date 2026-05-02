Lietuvos čempionato startas – Latvijoje

Lietuviai tapo trijų kategorijų bendros įskaitos lyderiais: Lukas Sidabras laimėjo „BMW RX 3000“ varžybas, Kernius Šulinskas – „Cross Car“, Mantas Sidabras – „Super 2000“.
Antras vietas užėmė Jokūbas Bagdanavičius („Cross Car“), Kasparas Kažemėkas („Cross Car Mini“) ir Rytis Rutkauskas („Super 1600“).
Aštuonerių metų K. Kažemėkui tai buvo pirmas tokio lygio išbandymas.
„Sunkiausia buvo neįsivelti į incidentus su varžovais. Pritrūko dar vieno finalo rato – gal būčiau iškovojęs pirmą vietą. Vis tiek džiaugiuosi savo rezultatu, komanda irgi patenkinta“, – sakė jaunasis sportininkas.
Tarp L. Sidabro varžovų Bikerniekų trasoje buvo norvegas Andreasas Bakkerudas – 2021 m. Europos ralio kroso RX1 čempionas.
Lietuvis pasirodė sėkmingiau nei tituluotas konkurentas (A. Bakkerudas užėmė tik 11 vietą), be to, nustelbė ir favoritus iš Latvijos (antras buvo Janis Olle, trečias – Kristapas Daugello, ketvirtas – Dailis Jansonas).
„Buvau greičiausias ir per treniruotes, ir kvalifikacijos važiavimus, ir galiausiai – finale. Prieš kiekvieną startą kaustė stresas, bet važiavau tvarkingai. Atrodo, kad net per gerai sekėsi. Finale artimiausias varžovas nuo manęs atsiliko 6 sek., tai, sakyčiau, daug“, – džiaugėsi L. Sidabras.
Kitas Baltijos šalių ralio kroso čempionato etapas vyks gegužės 15–16 d. Estijoje, o Latvijos ir Lietuvos čempionato – gegužės 23–24 d. Lenkijoje.
