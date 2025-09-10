Ministras dėl lenkų sprendimo: tai lems didesnį transporto srautą Lietuvoje

„Natūralu, kad tai gali sukelti didesnį srautą, (...) bet kokio masto ir kokiu laikotarpiu, dar lenkai neindikuoja, kokiam laikotarpiui (uždaro sieną – BNS), indikuoja susiejimą su „Zapad“ pradžia, bet apie pabaigą nekalba“, – BNS trečiadienį sakė V. Kondratovičius.
„Tai savaitę jeigu būtų, gal tai nebūtų labai skausminga arba galbūt nesukeltų didesnės įtampos ant mūsų pasienio, kalbant apie srautų valdymą. Bet jeigu būtų ilgesnis laikotarpis, tai tikrai galėtų paveikti, įvertinant, kad ir mūsų „Via Baltica“ kelias dar statomas, pasienio kontrolė yra irgi iš Lenkijos pusės įvesta vidinė“, – kalbėjo ministras.
Kaip rašė BNS, bendros Baltarusijos ir Rusijos karinės pratybos „Zapad-2025“ („Vakarai-2025“) vyks rugsėjo 12–16 dienomis.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį paskelbė, kad reaguojant į šias pratybas šalis dėl nacionalinio saugumo priežasčių ketvirtadienio vidurnaktį uždarys sieną su Baltarusiją, įskaitant geležinkelio pervažas.
Lenkija pasienyje su Vokietija ir Lietuva taip pat yra įvedusi keliaujančiųjų kontrolę, kuri pastarąjį kartą buvo pratęsta iki spalio 4 dienos. Varšuva tokį sprendimą argumentuoja poreikiu sustabdyti neteisėtą antrinę migraciją, kai iš Baltarusijos į Latviją patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją.
„Tai, aišku, jie nekontroliuoja (iš Lenkijos – BNS) išvažiuojančių automobilių, bet, sakysim, iš mūsų pusės (išvykstantys – BNS) automobiliai kontroliuojami, tai visgi papildomi resursai reikalingi bus ir prie vidinių sienų, ir prie išorinių sienų“, – pažymėjo V. Kondratovičius.
Pasak jo, esant reikalui su centrinės valdžios institucijomis ir savivaldybėmis Vidaus reikalų ministerija spręs, kaip reguliuoti išaugusius srautus.
„Jeigu ką, spręsime kartu su savivalda, Susisiekimo ministerija, su Pasienio kontrolės punktų direkcija, kaip nukreipti tuos srautus. Turime aikšteles, kurios gali akumuliuoti tam tikrą skaičių automobilių. Tai reaguosim pagal situaciją“, – kalbėjo ministras.
Be to, V. Kondratovičius nurodė ministrų lygmeniu nebuvęs informuotas apie planuojamą Lenkijos sienos su Baltarusija uždarymą.
„Pasieniečiai gavo (pranešimą – BNS) per pasieniečių kanalą vakar, taip. Ten Lenkijoje už pasienio kontrolės punktus atsakinga ne Vidaus reikalų ministerija, ten yra kitas valdymas ir kitaip. Tai tokio pranešimo mes per ministrų lygį negavome. Aš negavau dėl šito“, – teigė vidaus reikalų ministras.
BNS skelbė, kad Lietuva savo ruožtu rugpjūčio pabaigoje iki spalio mėnesio dalyje pasienio su Baltarusija uždarė oro erdvę. Toks sprendimas priimtas artėjant „Zapad“ pratyboms ir vasarą įvykus incidentams, kai į Lietuvos oro erdvę įskrido du dronai „Gerbera“.
Naujausi komentarai