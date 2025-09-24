Pasiūlė išeitį, norintiems išsiversti be automobilio

Kokios alternatyvos yra populiariausios, kalbėjo „Lietuvos draudimo“ tvarumo vadovė Milda Degutienė.
– Kokias alternatyvas pasiūlytumėte žmonėms, kurie nori išvengti važiavimo automobiliu? Dažnai žmonės gyvena užmiesčiuose ir atrodo, kad tas automobilis yra tiesiog būtina priemonė.
– Yra įvairių alternatyvų transporto priemonėms. Galbūt, jeigu gyvename užmiestyje ar kur nors toliau, galima kooperuotis su kolegomis ar kaimynais, kartu važiuoti, taip sumažinti automobilių kiekį kelyje. Esant galimybėms, taip pat puiki alternatyva būtų ir ėjimas pėsčiomis, pavyzdžiui, į darbą. Tai ne tik mažintų aplinkos taršą, bet būtų naudinga ir mūsų sveikatai. Žinoma, galima rinktis ir viešąjį transportą. Kitos alternatyvos yra mikrojudumo priemonės: dviratis, taip pat labai patogi ir gana greita transporto priemonė – paspirtukas, ypač išpopuliarėjęs šiais metais. Gera alternatyva yra ir automobilių dalijimosi paslaugos, pavyzdžiui, kai automobilį galima palikti tam tikroje vietoje. Dažnai tie automobiliai būna ir tvaresni, išmeta mažiau teršalų. Žinoma, reikėtų nepamiršti, jeigu galimybės leidžia, pasinaudoti ir hibridinio darbo galimybėmis, kada kelias dienas praleidžiame dirbdami namie.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokią naudą suteikia automobilių mažinimas gatvėse?
– Iš tikrųjų yra turbūt dvi pagrindinės naudos: mažiname aplinkos taršą, prisidedame prie klimato kaitos mažinimo, ir kita nauda – mums patiems. Jeigu renkamės vaikščiojimą pėsčiomis, paspirtukus, dviračius – geriname ir savo fizinę sveikatą. Dažnas iš mūsų, ypač jeigu dirbame sėdimą darbą, per mažai judame. Fizinė veikla gali padėti ir mums patiems sumažinti širdies ligų, diabeto rizikas, pagerinti miego kokybę, psichinę sveikatą. Naudų yra tikrai nemažai.
– Jeigu kalbame apie alternatyvias transporto priemones, kokias tendencijas pastebite, kurios iš jų yra pavojingesnės?
– Žinoma, turbūt kaip pavojingiausius galėtume įvardinti paspirtukus, bet, jeigu laikomės Kelių eismo taisyklių, važiuojame saugiai, ne per dideliu greičiu, dėvime šalmą – tai padeda sumažinti rizikas.
