Pokyčius pajus pirkėjai ir pardavėjai

Bus daugiau skaidrumo
Tai reiškia, kad nebebus galima parduoti transporto priemonės be garantijų dėl jos būklės.
Tokia prievolė iš esmės pakeis atsakomybės balansą: pirkėjui nebereikės prisiimti rizikos dėl galimų defektų, o pardavėjai turės užtikrinti, kad automobilis atitinka minimalius techninius, saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus.
Iki šiol Lietuvoje ir daugelyje kitų ES šalių buvo įprasta parduoti automobilį neturint TA pažymėjimo.
Pirkėjas tapdavo atsakingas už transporto priemonės paruošimą, o dažnu atveju tik po sandorio paaiškėdavo, kad reikia didelių remontų ar investicijų. Tai sudarydavo sąlygas nesąžiningai prekybai: į rinką patekdavo neaiškios būklės automobiliai, o pirkėjai jausdavosi apgauti.
„Įsigaliojus reglamentui, tokios praktikos nebeliks. Tai bus akivaizdus žingsnis link skaidresnės rinkos“, – sakė naudotų automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas.
Poveikis visai sistemai
Ekspertas prognozuoja, kad iki naujosios tvarkos įsigaliojimo rinka gali patirti laikinų svyravimų.
Dalis savininkų, ypač turinčių senesnius ar prastesnės techninės būklės automobilius, skubės juos parduoti dar iki TA galiojimo pabaigos, taip siekdami išvengti remonto ar papildomų išlaidų. Tokiu laikotarpiu galima tikėtis pigesnių, tačiau rizikingesnių pasiūlymų.
„Laikinas efektas neišvengiamas. Tačiau ilgainiui ši prievolė paskatins savininkus labiau rūpintis savo automobilių technine būkle, tai paskatins rinkoje cirkuliuoti daugiau prižiūrėtų transporto priemonių“, – tikino P. Valiukėnas.
Naudotų automobilių pardavėjai privalės keisti savo verslo modelį.
Anot jo, EK reglamentas turės teigiamos įtakos visai transporto sistemai – mažės aplinkos tarša, gerės kelių eismo saugumas.
Iššūkis verslui
Reikšmingiausią pokytį pajus prekybininkai, kurie iki šiol galėjo pasiūlyti automobilius be TA.
Jie turės investuoti į transporto priemonių paruošimą, remontą ir TA. Tai pareikalaus laiko, papildomų finansinių resursų, o mažesni pardavėjai gali net pasitraukti iš rinkos.
„Jie privalės keisti savo verslo modelį – negalės parduoti automobilio be TA. Laimės tie, kurie pasiruoš veikti skaidriai“, – įsitikinęs P. Valiukėnas.
Didžiausią naujosios tvarkos naudą pajus pirkėjai. Jie įgis daugiau saugumo ir garantijų, kad automobilis bent jau atitinka minimalius techninius reikalavimus.
„TA negarantuoja, kad automobilis bus idealus – visiškai be defektų, tačiau ji užtikrina, kad transporto priemonė atitinka bazinius saugumo ir aplinkosaugos standartus. Tai reiškia mažiau rizikos, mažiau netikėtų išlaidų iškart po įsigijimo. Pirkėjui procesas taps paprastesnis, skaidresnis ir saugesnis – jis galės daugiau dėmesio skirti automobilio istorijai, eksploatacijos kaštams, draudimui“, – teigė P. Valiukėnas.
