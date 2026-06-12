Pradedama šio viaduko rekonstrukcija: vairuotojai įspėjami dėl numatomų eismo pakeitimų

Skelbiama, kad automagistralėje A2 Vilnius–Panevėžys transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniąja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai.
Anot bendrovės, atlikus Pavijos seniūnijoje, Ukmergės rajono savivaldybėje, esančio viaduko būklės vertinimą nustatyta, kad esamo viaduko būklė yra bloga, todėl būtina jo rekonstrukcija.
„Pradėdami viaduko rekonstrukciją A2 kelyje ties Ukmerge, žengiame dar vieną svarbų žingsnį didinant eismo saugumą ir užtikrinant patikimą susisiekimą viename intensyviausių šalies transporto koridorių“, – pranešime teigia „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Rekonstravimo metu viaduko pagrindinės laikančiosios konstrukcijos bus pakeistos naujomis, kurios atitiks galiojančius normatyvinius reikalavimus ir užtikrins saugų bei patikimą eismą. Taip pat numatoma visiškai išardyti esamą viaduko perdangą ir jos elementus, demontuoti gelžbetonines sijas, guolius, krantines, tarpines atramas bei kitas konstrukcijas. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu.
Techninį darbo projektą parengė bendrovė „SRP Projektas“, o rangos darbus atliks bendrovė „Gevalda“. Sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 2,2 mln. eurų su PVM.
Darbų pabaiga numatyta 2027 m. balandį, tačiau pagrindinius fizinius darbus, „Via Lietuvos“ teigimu, planuojama atlikti dar šiais metais.
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