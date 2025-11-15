 Praradote teisę vairuoti? Ši informacija jums svarbi

2025-11-15 13:47
ELTOS inf.

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos Lietuvoje įsigalios nauja teisės vairuoti grąžinimo tvarka. Nuo šios dienos visus su šia paslauga susijusius klausimas tvarkys tik valstybės įmonė „Regitra“.

Praradote teisę vairuoti? Ši informacija jums svarbi

„Iki šiol asmenys, praradę teisę vairuoti iki 2016 m. gruodžio 31d., pirmiausiai turėdavo apsilankyti policijoje, o paskui „Regitroje“. Dabar visus šiuos klausimus tvarkys tik „Regitra“, kas leis klientams paslaugą gauti paprasčiau ir greičiau“, – pranešime teigė valstybės įmonė.

Pasak jos, dabartinė sistema vairuotojams kelia nemažai klausimų, nes reikia aiškintis, kur ir kokiu atveju kreiptis – į policiją ar į „Regitrą“.

Įsigaliojus pakeitimams, nepriklausomai nuo to, kada buvo prarasta teisė vairuoti, visais atvejais ją bus galima susigrąžinti per „Regitrą“.

Kaip ir anksčiau, įmonė vertins, ar vairuotojas atitinka visus teisės vairuoti grąžinimo reikalavimus – ar yra pasibaigęs nustatytas laikotarpis, ar vairuotojas yra išklausęs papildomus  mokymus ir išlaikęs egzaminus,  jei to yra reikalaujama.

Prieš išduodant naują vairuotojo pažymėjimą, taip pat bus tikrinama, ar asmuo neturi nesumokėtų baudų. 

