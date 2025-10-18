„Setra“ vėl susigrąžino karūną

Šįkart finale „Setra TopClass S 516 HDH“ nukonkuravo „Iveco Evadys“ ir ir „Neoplan Skyliner Double Deck“. Testai buvo surengti Šiaurės Italijos lygumų keliuose ir kalnuose.
Nugalėtojo salone – 48 patogios „Voyage Seat“ kėdės. Autobuse sumontuotos moderniausios saugos sistemos – „Active Drive Assist“, ACC su „Stop & Go“ funkcija, „Active Brake Assist 6“, vaizdo kameromis „Mirror Сam“, taip pat vadinamąsias akląsias zonas kontroliuojančiomis „Side Protection Assist 2“ ir „Front Protection Assist“.
13,32 m ilgio ir 3,88 m aukščio transporto priemonėje montuojamas OM471 variklis, kurio galia – 375 kW (510 AG), automatinė „GO 250-8 PowerShift“ pavarų dėžė ir RO 440 varančioji ašis.
Parodoje „Busworld Europe“ dalyvavo gamintojai iš 40 šalių.
„Setra TopClass S 516 HDH“ apdovanojimo ceremonija surengta Briuselyje įvykusioje parodoje „Busworld Europe“. Joje dalyvavo gamintojai iš 40 šalių, daugiausia – iš Turkijos (107), Kinijos (85), Vokietijos (68). Jie pristatė 252 transporto priemones, autobusų komponentus, technologijas.
Legendinė vengrų kompanija „Ikarus“ pademonstravo elektrinį 18,75 m ilgio „Ikarus 180e“, galintį vežti 126 keleivius. Šis 30 t sveriantis autobusas turi 563 kWh arba 640 kWh baterijas, pagalbos vairuotojui sistemą „Mobileye 8 Connect“.
Tarp kitų naujienų – elektrinis MAN autobusas „Lion’s Coach 14 E“, „Iveco“ elektrinis minibusas „eDAILY LE“ ir biometanu ir elektra varomas midibusas „G-WAY“, „Daimler“ elektrinis tarpmiestinis autobusas „eIntouro“.
Specialius parodos prizus pelnė „VDL Futura 3“ ir „Yutong U15“ (už dizainą), „Mercedes-Benz eCitaro“ ir „Setra S 515 HD“ (už komfortą), „Yutong Bus U15“ (už saugumą), „Otokar e-Territo 13“ ir „Yutong IC12E“ (už ekologiškumą).
„Metų autobusu 2025“ buvo išrinktas „Solaris Urbino 18 Hydrogen“.
