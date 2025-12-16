 Vilniuje bus apdovanoti geriausi Lietuvos sportininkai

Vilniuje bus apdovanoti geriausi Lietuvos sportininkai

2025-12-16 07:00
BNS inf.

Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje antradienį vyks Lietuvos sporto apdovanojimų įteikimo ceremonija.

Vilniuje bus apdovanoti geriausi Lietuvos sportininkai
Vilniuje bus apdovanoti geriausi Lietuvos sportininkai / L. Balandžio / BNS nuotr.

Renginyje bus įteikta 10 apdovanojimų, iš kurių penki skirti olimpinio, keturi – paralimpinio sporto laureatams, taip pat išskirtinis apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“.

Tiek olimpinio, tiek paralimpinio sporto laureatai bus vertinami „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“, „Metų komanda“, „Metų treneris(-ė)“ ir „Metų proveržis“ kategorijose.

Lietuvos sporto apdovanojimai – prestižinė šventė, kurios metu tradiciškai pagerbiami geriausi olimpinio ir paralimpinio sporto atletai, treneriai, komandos.

Kandidatus olimpinio sporto nominacijoms siūlo sporto federacijos, renka – Lietuvos sporto apdovanojimų taryba.

Šių metų kandidatai atrinkti atsižvelgiant į jų rezultatus, pasiektus olimpinėse ir paralimpinėse rungtyse nuo 2024 metų lapkričio 1 dienos iki 2025 metų lapkričio.

Praėjusiais metais olimpinio sporto metų sportininkais tapo breiko šokėja Dominika Banevič ir disko metikas Mykolas Alekna, o paralimpinio sporto – disko metikė Oksana Dobrovolskaja ir dziudo imtynininkas Osvaldas Bareikis.

Geriausių Lietuvos sportininkų rinkimai rengiami nuo 1994 metų. 

Šiame straipsnyje:
Litexpo
apdovanojimai
geriausi sportininkai
Lietuvos sporto apdovanojimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų