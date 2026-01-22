 Vilniuje prasideda mugė „Studijos ir karjera Lietuvoje 2026“

2026-01-22 09:28
BNS inf.

Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje ketvirtadienį prasidės mugė „Studijos ir karjera Lietuvoje 2026“.

Vilniuje prasideda mugė „Studijos ir karjera Lietuvoje 2026“ / T. Lukšio / BNS nuotr.

Kasmetinėje parodoje dalyvaus aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos bei studijomis ir profesiniu mokymu besidomintys mokiniai, jų mokytojai, aukštųjų mokyklų absolventai, karjeros pokyčių ieškantys profesionalai.

Parodos metu bus galima susipažinti su siūlomomis studijų programomis, praktinėmis galimybėmis bei studentiško gyvenimo patirtimis, pabendrauti su dėstytojais ir studentais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija žada supažindinti su aktualiausia informacija šiemetiniams abiturientams bei būsimiems stojantiesiems, taip pat kviečia į diskusiją apie mokytojo profesiją.

Parodoje veiks Studijų, Profesinė, Pažinimo ir poilsio, Pranešimų erdvės.

Specialiai pedagogams bus įkurtas Mokytojų kambarys – poilsiui skirta zona. 

