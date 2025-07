Siūlo dar vieną pokytį automobilių vairuotojams: nuomonės įvairios

„Būtų ir didesnis patogumas vairuotojams, kadangi būtų galima ir remonto darbus atlikti vienoje vietoje, ir gauti leidimą dalyvauti eisme“, – kalbėjo Seimo narys (NA), siūlymo iniciatorius Tadas Sadauskis.

Vairuotojų nuomonės dėl tokių siūlymų įvairios.

„Gal garažiuke ir netvarka būtų, čia vis tiek kvalifikuoti darbuotojai, geriausia „Tuvlita“. Na, aš konservatorė, pripratusi, kad būtų tvarka“, – teigė pašnekovė.

„Konkurencija, man atrodo, kad geriau būtų“, – pabrėžė gyventojas.

Autoservisai teikti šios paslaugos nesiveržia, tiesa, retų išimčių yra.

„Yra servisai, kurie norėtų tą daryti ir kurie norėtų atitikti jų reikalavimus, norėtų padėti kitiems, galbūt regionai kažkur“, – nurodė Autoservisų asociacijos direktorius, autoserviso savininkas Mantas Musnikas.

Be to, mažesnio ar vidutinio dydžio servisai techniškai tam nepasirengę – daugiausia dėl to, kad reikia didelių investicijų perkant naują modernią techniką.

„Turint du servisus, padaryti taip, kaip turėtų būti – su naujais keltuvais, patikrinimo linijomis, su viskuo – manau, kažkur apie 60 tūkst. tikrai reikėtų investuoti“, – kalbėjo autoserviso „Ausegra“ vadovas Arvydas Gailiušas.

A. Gailiušas, paklaustas, ar tikrai negalvoja apie tai, atsakė: „Tikrai negalvojame.“

Didesni, žinomų gamintojų atstovybių autoservisai visą reikiamą įrangą turi, todėl techninės apžiūros paslaugą mielai suteiktų.

„Trys iš keturių klientų, kurie pas mus atvaro padaryti techninį aptarnavimą – planinį arba einamąjį – dažniausiai paskui paprašo nuvaryti į „Tuvlitą“ automobilį ir išimti jam tą vadinamą bilietą“, – pabrėžė „Mototoja“ atstovas Gediminas Jekenta.

Siūlymo iniciatorius pažymi, kad atsiradus didesnei konkurencijai, laimėtų tik vartotojas.

„Servisai nusistatytų savo kainas, už kiek tai galėtų atlikti tokią paslaugą. Vis tiek, kai yra konkurencija, ta kaina negali įšokti į lubas“, – tvirtino T. Sadauskis.

Dabar techninė apžiūra lengviesiems automobiliams, priklausomai nuo degalų rūšies, kainuoja nuo 24,5 iki 31 euro. Kokią kainą galėtų pasiūlyti po 10 tūkst. eurų siekiančių investicijų mažesni autoservisai – net neįsivaizduoja.

„Jeigu aš investuosiu ir pastebėsiu, kad man tas neatsiperka, tai vėlgi, čia matematika, reikia skaičiuotis. Čia daug klaustukų, čia populizmas – eilinį kartą pasipuikavimas prieš rinkėjus, kokie mes geri, kaip mes gražiai dirbame“, – nurodė M. Musnikas.

Techninės apžiūros paslaugas neseniai liberalizavo Latvija ir Estija.

„Ir aš asmeniškai norėčiau ir greitai, ir pigiai, bet liberalizuojant šito mes nepasieksime. Tai rodo aplinkinės šalys – kur yra liberalizuotos techninės apžiūros, ten yra brangesni patikrinimai“, – aiškino Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovas Tomas Grabauskas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Apie tai, kad techninę apžiūrą teikiančių įmonių per mažai ir nėra rimtos konkurencijos, kuris laikas kalba ir Konkurencijos taryba. Techninės apžiūros įmonių asociacija nieko prieš dabartinės sistemos tobulinimą, tačiau sako, kad politikams tai neįdomu.

„Techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ vadovai išplatino laišką Seimo nariams, kurie pasirašinėjo po iniciatyvomis reformuoti kažką, sako: ateikite, pakalbėsime, ką, kur, kaip būtų galima daryti. Nei vienas neatėjo, bet visi turi pasiūlymų, kaip servisams atiduoti“, – kalbėjo Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos atstovas Renaldas Gabartas.

Pataisas dėl techninės apžiūros liberalizavimo ketinama teikti jau rudens sesijoje. Parlamente panašios pataisos jau buvo teiktos pernai, tačiau pritrūko balsų – pagrindinis oponentų argumentas – gali kilti techninės apžiūros kainos.