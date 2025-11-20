Taminsko žinutė vairuotojams: kodėl kitąmet žiemą gali tekti dairytis į spidometrą?

„Statistiką dabar vedame, skaičiuojame, žiūrime ir atliekame analizę, bet pirminiai rezultatai yra labai pozityviai. Atsižvelgiant į tai, kaip veikia sistema, kaip kelyje elgiasi vairuotojai ir kokie atsiliepimai yra iš visų. Bendraujame su policija, kuri taip pat vertina situacija ir bendrai susumavaus – šiandien rezultatai puikūs“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo J. Taminskas.
Įprastai nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse ir greitkeliuose leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.
„Jeigu nebus kažko labai nenumatyto ir rezultatai dėliosis taip pat gerai toliau – projektas šioje atkarpoje tęsis. Jei viskas toliau eisis pozityviai – darysime tą patį su keliu Kaunas–Klaipėda“, – apie dinaminio greičio projekto plėtrą prakalbo Vyriausybės narys.
ELTA primena, kad nuo lapkričio 1 dienos magistralėje Vilnius–Kaunas bei kelio atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės galioja dinaminio greičio režimas.
Tai reiškia, kad, esant palankioms oro sąlygoms, kai kelio danga sausa, o oro temperatūra teigiama, vairuotojams bus leidžiama važiuoti iki 130 km/val. greičiu.
Vis tiki ministerija pažymi, kad, esant blogesnėms oro sąlygoms – jei snigtų, danga taptų slidi ar temperatūra kristų žemiau nulio, – greitis būtų mažinamas iki 110 km/val. ar labiau.
Naujausi komentarai