Techninės apžiūros neįveikusi vairuotoja šoke – taip važinėjo 10 metų, bet užkliuvo tik dabar

Vienatūrį „Mitsubishi Outlander“ vairuojanti Gintarė (vardas pakeistas, redakcijai žinomas – red.) pasakoja, jog automobilį naudoja darbo reikmėms ir 2015-aisiais į jį buvo sumontuota dujų įranga. Taigi, paskutinės dvi sėdynės tapo nenaudojamos. Iki šiol automobilis ne kartą perėjo techninę apžiūrą ir dėl to problemų nekilo.
„Įsidėjome dujų įrangą, visas procedūras perėjau, pasikeičiau dokumentus į „benzinas / dujos“ ir viskas buvo gerai. Juokiausi, jog greičiausiai šis automobilis važiuoja į „paskutinę technikinę“, ir neperėjau – susidūriau su tokia įdomia situacija.
Atlenkiamos galinės sėdynės tame automobilyje nėra visavertės: jose galima sėdėti žmonėms, sveriantiems iki 50 kg ir tik tam tikrą laiką. Įsidėjus įrangą jos tapo nenaudojamos, bagažinėje vežiodavau šunį.
Per tiek metų ne kartą teko atlikti techninę apžiūrą ir viskas buvo gerai, kad dokumentuose nurodyta, jog tai septynvietis automobilis, taigi tokio trūkumo tikrai nesitikėjau“, – savo istoriją pradeda vairuotoja.
Pasak jos, techninės apžiūros inspektorius ją informavo, jog, norint pereiti techninę apžiūrą, reikia atlikti ekspertizę, pasikeisti dokumentus, kuriuose bus nurodyta, kad automobilyje yra tik penkios vietos, ir tuomet atvykti dar kartą.
„Papuoliau“ lygioje vietoje. Turėjau vykti daryti ekspertizę, ką ir padariau, nes negaliu leisti darbiniam automobiliui stovėti, o ir laikas šiuo atveju buvo brangesnis nei tolesnis aiškinimasis. Nenorėjau stumdytis, tai susitvarkiau. Apskundžiau sprendimą ir Lietuvos Transporto saugos administracijai (LTSA), vėliau gavau atsakymą, kad teisingai nuspręsta“, – teigė Gintarė.
Ji neslepia, jog už ekspertizę, kad galėtų gauti naują registracijos dokumentą, turėjo sumokėti apie 250 eurų. Moteris juokauja, jog kitos apžiūros metu, jeigu „Mitsubishi“ dar jos reikės, gali tekti susidurti su kitu panašaus pobūdžio trūkumu.
„Dabar dokumentuose nurodyta, jog automobilio kėbulo tipas – universalas. Nuvažiuosiu kitą kartą, man sakys: „Koks tau čia universalas“, – juokėsi vairuotoja.
Visgi, labiausiai jai šioje situacijoje nepatiko, kad niekas nesuteikė jokios informacijos, kodėl taip nutiko – dešimtmetį viskas buvo gerai, o dabar – nebe. Esą inspektorius badė pirštu, o paaiškinimas buvo trumpas: „Nežinau.“
Jai bandė pagelbėti ekspertizę atlikęs ekspertas, esą gali būti, kad susipynė du įstatymai, – remiantis vienu, svarbu, jog automobilyje sėdimųjų vietų būtų ne daugiau, nei nurodyta dokumente. Tai reiškia, jog mažiau būti gali. Visgi kitame nurodoma, jog papildoma įranga negali pabloginti keleivių vežimo sąlygų.
Pasak automobilio savininkės, jai buvo paaiškinta, kad toks atvejis – vienetinis, tačiau dujų įrangą montavę meistrai šyptelėjo tai išgirdę. „Regitros“ statistiniai duomenys rodo, jog šalies keliuose važinėja 97 475 automobiliai, kurių degalų rūšis yra benzinas / dujos. Neaišku, kiek iš jų įranga įmontuota taip pat, kaip Gintarės mašinoje.
Dar labiau moteris nustebo, kai nuvažiavusi į kitą miestą ten techninės apžiūros atlikti net negalėjo, nors automobilis jau buvo sutvarkytas.
„Jau susitvarkiusi užsukau į Ukmergės techninės apžiūros stotį. Ten inspektoriai paaiškino, jog mano mašinai taikomas kažkoks „blokas“, tad būtinai turiu kreiptis į Vilnių, o Ukmergės specialistų rankos surištos“, – stebėjosi Gintarė.
Situacijos nekomentuoja
Techninės apžiūros specialistai situacijos paaiškinti nenorėjo ne tik automobilio savininkei, tačiau ir žurnalistams. „Delfi“ kreipėsi komentaro į automobilių techninės apžiūros centrą „TUV NORD Lietuva“ su klausimais, kaip galėjo įvykti, jog 10 metų tvarkingu pripažintas automobilis staiga įgyja didelį trūkumą, nors niekas nesikeitė? Ir kodėl bei kokiais atvejais techninė apžiūra negali būti atliekama kitoje vietoje?
Visgi, įmonės atstovė Renata Maciunskaitė-Zujienė informavo, jog situacija jiems žinoma, o nuo platesnių komentarų susilaiko.
„Jūsų nurodyta situacija mums žinoma. Mūsų įmonės priimtas sprendimas buvo apskųstas Lietuvos transporto saugos administracijai. Šią apeliaciją LTSA sudaryta komisija išnagrinėjo ir priėmė sprendimą, kad „TUV NORD Lietuvos“ techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas buvo priimtas pagrįstai ir nebus keičiamas. Atsižvelgdami į tai, detalesnių komentarų apie konkrečią situaciją neteikiame. Dėl išsamesnių sprendimo motyvų rekomenduojame kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją“, – pakomentavo R. Maciunskaitė-Zujienė.
LTSA taip pat išdėstė savo poziciją. Buvo pateikta argumentų, kodėl kontrolieriaus priimta išvada, kad automobilis nėra techniškai tvarkingas, yra pagrįsta, tačiau neatsakyta, kodėl 10 metų iki to vairuotoja nebuvo informuota, kad yra trūkumų. Esą norint atsakyti į šį klausimą reikia analizuoti visų metų techninių apžiūrų duomenis ir išvadas.
„Dabar galime komentuoti 2025 m. atliktos techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą ir Lietuvos transporto administracijos specialiai šiai situacijai įvertinti sudarytos komisijos išvadą.
Transporto priemonės registracijos liudijime nurodyta, kad yra įrengtos septynios sėdimosios vietos. Jos, remiantis transporto priemonės konstrukcija, turi būti išdėstytos trimis eilėmis. Transporto priemonė apžiūrai atlikti buvo pateikta be galinėje dalyje (trečiojoje eilėje) įrengtų sėdynių, tačiau su paliktomis tų sėdynių tvirtinimo vietomis ir greta jų įrengtu dujų balionu.
Jei galinės trečiosios eilės sėdynės būtų sumontuotos tų sėdynių tvirtinimo vietose, jas priskyrus prie keleiviams vežti skirtų sėdynių būtų pažeisti teisės aktų reikalavimai, numatantys, kad:
- Transporto priemonės išorės ir (ar) vidaus įtaisai arba įranga, ypač jei jie įrengti papildomai, neturi pabloginti keleivių vežimo sąlygų, atsižvelgiant į originalią, gamintojo numatytą konstrukciją;
- Perdirbant transporto priemones neturi sumažėti jų pasyvioji sauga, neturi pablogėti keleivių vežimo sąlygos;
- Suskystintų naftos dujų (SND) įranga montuojama į transporto priemonę garantuojant geriausią apsaugą nuo pažeidimų, o vietose, kuriose yra didžiausia pažeidimo tikimybė, žarnos arba vamzdžiai turi būti uždengti apsaugine medžiaga.
Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų nuostatomis, LTSA priėmė išvadą, kad transporto priemonės trūkumas buvo nustatytas pagrįstai“ , – administracijos komentarą perdavė jos atstovė Eglė Kučinskaitė.
