Telpa mažoje kišenėje, galimybės – didžiulės

Įrankis ir asistentas
Šiuolaikiniuose automobiliuose vis daugiau funkcijų kontroliuoja elektroninės sistemos, todėl išsami diagnostika tampa neatsiejama tiek kasdienės eksploatacijos, tiek techninės priežiūros dalimi.
„OBDeleven 3“ modelis įneša reikšmingų pokyčių diagnostikos rinkoje – naujos kartos procesorius užtikrina greitesnį duomenų apdorojimą ir palaikymą platesnei automobilių gamintojų grupei.
„Naujasis „OBDeleven 3“ – jau ne tik diagnostikos įrankis, bet ir visapusiškas vairuotojo asistentas. Visas kūrimo procesas – nuo techninių sprendimų iki gamybos – vyksta Lietuvoje. Labai džiaugiamės, kad galime formuoti teigiamus vairuotojų įpročius visame pasaulyje“, – sakė „OBDeleven“ vadovas Dainius Sapežinskas.
„Ford“ integracija ypač svarbi dėl didelės šios grupės eksploatuojamų automobilių bazės Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Tai atveria diagnostikos ir nustatymų pritaikymo galimybes plačiai paplitusiems modeliams – nuo „Focus“ ir „Kuga“ iki komercinių „Transit“ šeimos automobilių.
Kompiuteriai ant ratų
Automobiliai vis labiau panašėja į kompiuterius ant ratų – juose veikia tūkstančiai jutiklių ir elektroninių valdymo blokų.
Net ir patyrusiems vairuotojams vis sudėtingiau suprasti, kas iš tikrųjų vyksta su jų automobiliu.
Įrenginys padės atlikti „Toyota“ ir „Lexus“ hibridinės baterijos patikrą.
„Įsižiebė „Check engine“ lemputė? Mūsų įrankis paaiškins, kokia problema kilo, ir leis ją ištrinti, jei ji nebeaktuali. Automobilyje neveikia parkavimo jutiklis? „OBDeleven“ programėlėje matyti, kuris jutiklis sugedo, nusipirkę jį galėsite pasikeisti savarankiškai. Mūsų naujos kartos įrenginys leidžia vairuotojui vos per kelias minutes nuskaityti visus automobilio valdymo blokus, identifikuoti ir ištrinti klaidas, aktyvuoti arba išjungti įvairias automobilio funkcijas. Viskas valdoma per mobiliąją programėlę, o pats įrenginys, telpantis mažoje kišenėje, turėtų atsirasti kiekvieno vairuotojo automobilyje“, – teigė „OBDeleven“ rinkodaros ir pardavimų direktorius Juozapas Mindaugas Preikša.
Naujos funkcijos
Palyginti su ankstesniu įrenginiu, „OBDeleven 3“ turi naujos kartos procesorių, leidžiantį sąveikauti su moderniais vairavimo asistentų (ADAS) valdikliais, o naujoji prietaiso architektūra leis toliau plėsti palaikomų ir licencijuotų gamintojų sąrašą.
Tarp naujų funkcijų – ridos atitikimo patikra, patogus sufleris, skirtas naudotų automobilių apžiūrai. „Toyota“ ir „Lexus“ savininkai taip pat galės atlikti hibridinės baterijos patikrą ir stebėti galimus nusidėvėjimo požymius.
Atnaujinta „5×CAN-FD“ integracija leidžia pasiekti net smulkiausius valdymo modulius, o automatinis energijos taupymo režimas suteikia įrenginiui iki dešimties kartų efektyvesnį veikimą. Integruoti dirbtinio intelekto sprendimai, kurie, analizuodami milijonus realių automobilių duomenų, geba prognozuoti galimas problemas.
„OBDeleven“ produktus kuria skirtingo kompetencijų profilio ekspertai, tačiau visus sieja vienas tikslas – sukurti įrankį, kuris kiekvienam vairuotojui padėtų geriau suprasti, kaip veikia jų automobiliai, ir leistų labiau jais mėgautis“, – sakė J. M. Preikša.
Bendruomenė auga
„OBDeleven“ sprendimais naudojamasi daugiau nei 60-yje pasaulio šalių – prijungta daugiau nei 6 mln. automobilių.
Vien per 2024-uosius ši bendruomenė paaugo 700 tūkst. naujų vartotojų. Didžiausios įmonės rinkos – JAV, Jungtinė Karalystė, Vokietija, Italija, Ispanija, Lenkija, Nyderlandai, Prancūzija ir Kanada.
Įmonė turi oficialias pirmaujančių gamintojų licencijas – „Volkswagen“, BMW, „Toyota“, „Ford“ grupių.
„OBDeleven“ taip pat yra pelniusi tarptautinių įvertinimų, tarp jų – „Deloitte Technology Fast 50“, „A’Design Award“ ir „European Product Design Award (EPDA)“.
