Užsieniečiams padės ne vien vertėjai

Atsisakys rusų kalbos
Šiuo metu teorijos egzaminą galima laikyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, tačiau, remiantis Vidaus reikalų ministro įsakymu, nuo 2026 m. sausio 1 d. rusų kalbos bus atsisakyta.
Šis sprendimas priimtas 2024-aisiais, siekiant stiprinti nacionalinį saugumą ir mažinti išorės grėsmių poveikį.
„Lietuvoje daugėja užsieniečių, norinčių laikyti vairavimo egzaminus, todėl svarbu sudaryti sąlygas, kad būsimi vairuotojai aiškiai suprastų teorijos užduotis“, – pabrėžė Tautvydas Paliulis, „Regitros“ paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius.
„Regitros“ duomenimis, 2024 m. teorijos vairavimo egzaminai rusų kalba buvo laikyti 13 378 kartus. Tai 9,7 proc. visų pernai laikytų egzaminų. Anglų kalba 2024-aisiais laikyti 3 468 egzaminai (2,5 proc.).
Pernai iš viso laikyti 136 676 teorijos ir 144 465 praktikos egzaminai (atitinkamai 11 proc. ir 7 proc. daugiau nei 2023 m.).
Teorijos egzaminą galima laikyti ir dalyvaujant šeimos nariui.
Ypatingos sąlygos
Anot „Regitros“, asmenys, turintys sensorinių sutrikimų, gali vairavimo teorijos egzaminą laikyti su vertėju. Kitais atvejais vertėjo paslaugos negalimos.
„Teorijos egzaminą galima laikyti ir dalyvaujant šeimos nariui, kuris padeda perskaityti klausimus. Mūsų svarbiausias tikslas – ne techninis skaitymo gebėjimas, o tai, ar žmogus iš tiesų supranta Kelių eismo taisykles ir geba vertinti situacijas kelyje“, – teigė T. Paliulis.
Praktinį vairavimo egzaminą asmenys, nemokantys valstybinės kalbos, galės laikyti dalyvaujant vertėjui, verčiančiam į bet kurią oficialią ES kalbą.
Paslaugos internetu
Kita „Regitros“ naujiena – galimybė užsisakyti internetu valstybinio numerio ženklo plokštes, kai senosios yra sugadintos arba norima jas atnaujinti pagal galiojantį dizainą – su Vyčiu.
„Numerio ženklų keitimo paslauga kasmet pasinaudoja apie 21 tūkst. klientų, todėl jos perkėlimas į elektroninę erdvę leis sutaupyti daug laiko ir palengvins procesą tiek gyventojams, tiek mūsų specialistams. Įdiegus šią naujovę, užsakytus pakaitinius numerius vietoj sugadintų klientai galės atsiimti artimiausiame jiems „Regitros“ padalinyje“, – sakė „Regitros“ transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.
Atsiimdami naujus numerio ženklus klientai privalės grąžinti senąsias plokštes. Paslauga pritaikyta transporto priemonėms, kurios yra įregistruotos, o jų valstybiniai numeriai jau išduoti. Patogu, kad užsakymą galės pateikti ne tik transporto priemonės savininkas, bet ir jos valdytojas.
Keičiant numerius internetu turės būti keičiamos abi plokštės, be to, vairuotojai galės pakeisti ir ženklų formatą – rinktis siauresnes plokštes arba keturkampes, kurios pritaikytos būtent jų transporto priemonei.
„Šiuo metu mūsų klientai internetu gali deklaruoti nuosavybės pasikeitimą, užregistruoti Lietuvoje jau registruotą transporto priemonę, priskirti jai numerio ženklus, atsinaujinti vairuotojo pažymėjimą, registracijos liudijimą, užsisakyti patinkančius numerio ženklų derinius ir gauti dalį kitų paslaugų“, – reziumavo R. Šostakienė.
