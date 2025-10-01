Vairuotojams – reikšmingi pokyčiai: nuo šiol bus daug paprasčiau

Iki šiol, perdavus eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, ją išregistruoti reikėjo papildomai – atvykus į „Regitros“ padalinį arba internetu. Nuo šiol procesas tampa itin paprastas – užteks perduoti nebenaudojamą transporto priemonę atliekų tvarkytojui, kuris panaikins transporto priemonės SDK ir ji bus automatiškai išregistruota.
Pasak specialistų, naujoji tvarka padės užtikrinti didesnį perduodamų transporto priemonių apskaitos tikslumą ir sumažins piktnaudžiavimo rizikas. Dėl aiškiai apibrėžto proceso didės tvarkytojų atsakomybė, o duomenys apie sunaikintas transporto priemones bus patikimesni.
„Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kad klientai pamiršdavo pateikti sunaikinimo deklaracijas arba nežinodavo, kad turi gauti tokį dokumentą. Dabar tokių situacijų išvengsime, nes „Regitra“, gavusi reikiamą informaciją, automatiškai išregistruos utilizuoti atiduotas transporto priemones. Tokiu būdu paprastės procedūros tiek klientui, tiek utilizavimo įmonei, o kartu turėsime patikimesnius duomenis“, – sakė bendrovės Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.
„Regitra“ primena, kad norint pasinaudoti šiuo supaprastintu procesu, transporto priemonę būtina perduoti licencijuotai atliekų tvarkymo įmonei. Tik tokiu atveju galima būti tikram, kad visi žingsniai – nuo priėmimo iki duomenų suvedimo, bus atlikti tinkamai, o transporto priemonė bus išregistruota be papildomų veiksmų iš savininko pusės.
