Tūkstančiai dalyvių
Šešioliktą kartą Vilniuje surengtas dviratininkų profesionalų ir mėgėjų „Velomaratonas“ sulaukė beveik 10 tūkst. dalyvių. Jie mynė ne vien dviračius – riedėjo paspirtukais, riedlentėmis, riedučiais.
Anot organizatorių, „Velomaratonas“ – ne vien varžybos dėl greičiausiai nuvažiuoto trasos rato ar aukščiausio rezultato. Tai fizinės ištvermės ir emocinės sveikatos, bendrystės, kurios neįmanoma išmatuoti sekundėmis ar kilometrais, šventė.
Šiemet trasoje buvo galima sutikti Vladą Jurkevičių – žinomą ralio lenktynininką, R. Navardauską – daugkartinį Lietuvos čempioną, daugiadienių maratonų „Tour de France“ ir „Giro d’Italia“ dalyvį. Tarp „Velomaratono“ prizininkų – politikas Algirdas Sysas.
„Dalyvauju plento ir bekelės dviračių varžybose, šiemet tapau Lietuvos plento čempionu savo amžiaus grupėje. Treniruojuosi su „Colibris cycling“ komanda – viena stipriausių mūsų šalyje, esame profesionalūs mėgėjai. Man dviračių sportas – ir disciplina, ir kasdienybės ritualas. Keliuosi anksti ryte, prieš darbus – ant dviračio, ir dienos pradžia akimirksniu tampa žvalesnė. Mane visada labai motyvuoja rezultatas, tačiau jei procesas nebūtų artimas širdžiai – neminčiau“, – pasidalijo mintimis V. Jurkevičius.
Vyrai mynė 100 km
Surengti penki važiavimai: „Sport“, „Semi-Sport“, „Uhealth mėgėjai“, „Wellkid vaikai“ ir „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“.
Profesionalai ir patyrę dviratininkai startavo „Sport“ ir „Semi-Sport“ varžybose, jiems teko įveikti 100 km arba 50 km.
Tarp vyrų „Sport 100 km“ greičiausiai nuvažiavo Eimantas Gudiškis (2 val. 17 min. 43,31 sek.), nedaug atsiliko Oliveris Skrapcis (2 val. 17 min. 43,63 sek.) ir Karlis Klismetsas (2 val. 17 min. 43,97 sek.).
Ketvirtas buvo daugkartinis Lietuvos treko čempionas Venantas Lašinis (2 val. 17 min. 44,03 sek.), dvyliktas – V. Jurkevičius (2 val. 17 min. 49,67 sek.).
„Sport 50 km“ prizininkai – Jokūbas Dabušinskas (1 val. 07 min. 47,20 sek.), Arijus Gliaudelis (1 val. 08 min. 03,43 sek.) ir Hubertas Zaleskis (1 val. 08 min. 03,54 sek.), Daiva Ragažinskienė (1 val. 08 min. 05,98 sek.), Skaistė Mikašauskaitė (1 val. 13 min. 22,08 sek.), Gabija Jonaitytė (1 val. 16 min. 15,68 sek.).
„Semi-Sport 50 km“ pirmą trejetą sudarė Andrius Puodžius (1 val. 13 min. 09,93 sek.), Arminas Balanaitis (1 val. 13 min. 11,11 sek.), Deividas Buivydas (1 val. 13 min. 12,00 sek.).
Startavo ir senjorai
Tarp vyriausių (70-mečių) dviratininkų sėkmingiausiai pasirodė Aidas Baltrušaitis (1 val. 25 min. 11,37 sek.).
Antroje vietoje buvo Petras Kiušas (1 val. 26 min. 25,51 sek.), trečioje – A. Sysas (1 val. 43 min. 28,40 sek.).
Jauniausi (dvylikamečiai) dalyviai važiavo 2,4 km. Pasižymėjo Vasilisa Chodanionok ir Adas Dobilas.
