Vežėjai skaičiuoja keleivius, šie – lengvatas

Statistika ir tendencijos
Vežėjai konstatavo: per 2025 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2024-ųjų tuo pačiu laikotarpiu, keleivių vežta daugiau, tačiau ne visomis viešojo transporto rūšimis.
Miestuose keleivių vežta beveik 8 proc., traukiniais – 5 proc., užsakomaisiais reisais – 31 proc. daugiau.
Vis dėlto ne visur skaičiai džiuginantys: priemiesčio maršrutuose keleivių sumažėjo 4,1 proc., tarpmiesčio – 0,2 proc.
Specialiaisiais reisais vežtų keleivių sumažėjo 6,7 proc., tačiau jiems lengvatos netaikomos.
„Tebedaugėja keleivių miestų autobusuose ir troleibusuose. Kol kas sunku įvardyti priežastis, kas lėmė bendrą keleivių mažėjimą priemiesčio transporte. Galbūt prasti pavasario ir vasaros orai? Mažiau žmonių traukė į sodus darbuotis ar į užmiestį ilsėtis?“ – svarstė Lietuvos keleivių vežimo asociacijos (LKVA) prezidentas Gintaras Nakutis.
Lengvatomis besinaudojančių keleivių padaugėjo.
Savivaldybių įtaka
Miestuose padaugėjo parduotų vienkartinių bilietų su 80 proc. nuolaida (tiems, kuriems iki balandžio 1 d. buvo taikoma 50 proc. nuolaida), bet sumažėjo parduotų terminuotųjų bilietų su ta pačia nuolaida.
„Įdomi situacija: anksčiau studentai ir moksleiviai pirko mėnesinius bilietus su 80 proc. nuolaida, o šių mokslo metų pabaigoje juos iškeitė į vienkartinius. Matyt, keleiviai skaičiuoja, kad taip pigiau, nes važiuoja viešuoju transportu rečiau dėl laisvo paskaitų grafiko, egzaminų sesijos ar mokslo metų pabaigos laikotarpiu“, – atkreipė dėmesį G. Nakutis.
Tebedaugėja keleivių miestų autobusuose ir troleibusuose, mažėja priemiesčio transporte.
Pasak LKVA prezidento, ypač žymiai mažėja tolimojo susisiekimo maršrutais per Žemaitiją važiuojančių keleivių.
„Tai lėmė daugelio rajonų savivaldybių sprendimai dėl nemokamo važiavimo. Vežėjams dėl drastiškai sumažėjusių pajamų teko atsisakyti ir kelių maršrutų, tarp jų Vilnius–Skuodas. Jie tapo pernelyg nuostolingi. Deja, bet dėl nemokamo važiavimo kai kuriuose rajonuose tolimasis susiekimas dar labiau traukiasi“, – sakė G. Nakutis.
Moksleivių, kuriems už važiavimą tolimojo susisiekimo maršrutais iki balandžio 1 d. nuolaidos nebuvo taikomos, padaugėjo, bet pokytis nežymus. Pastebėtas naujas reiškinys: mokslo metų pabaigoje moksleiviai klasėmis važiavo į ekskursijas tarpmiesčio autobusais, todėl mažiau būta užsakomųjų reisų.
Džiugina situacija geležinkelyje – keleivių skaičius dėl naujų lengvatų auga. Daugėjo parduotų bilietų su nuolaidomis – tiek terminuotųjų su 50 proc. nuolaida (daugiausia moksleiviams), tiek ir lengvata besinaudojančių šeimų su vaikais. Moksleivių klasės ekskursijoms po Lietuvą taip pat dažniau rinkosi traukinius, o šeimos atrado pigesnę galimybę keliauti savaitgaliais.
Dokumentai ir išimtys
Vežėjų nuomone, viena priežasčių dėl ne itin žymaus lengvatomis besinaudojančių keleivių daugėjimo – informacijos apie naujai teikiamas nuolaidas trūkumas.
„Keleiviai dar tik atranda lengvatas, todėl reikšmingesnių pokyčių per pirmuosius jų taikymo mėnesius nematyti. Vis dėlto galima teigti, kad naujos lengvatos stabdo keleivių mažėjimą vietiniame ir tolimajame viešajame transporte“, – reziumavo G. Nakutis.
Vežėjai primena keleiviams, kad, norėdami pasinaudoti lengvatomis, jie turėtų pateikti tinkamus dokumentus.
„Jei tėvai ar pats vaikas pamiršo pažymėjimą, bet abejonių dėl jo amžiaus nekyla, remiantis įstatymu, lengvata taikoma. Ta pati nuostata galioja ir žmonėms su negalia ir į hemodializę vykstantiems ar juos lydintiems asmenims – tokiais atvejais pažymėjimas nebūtinas“, – sakė G. Nakutis.
Perfotografuotas ir telefone pateiktas dokumentas, nors ir su nuotrauka (pavyzdžiui, mokinio pažymėjimas), negalioja – keleivis privalo vežėjui pateikti lengvatas užtikrinantį originalą, antraip praras teisę į lengvatą.
„Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatos yra griežtos: už keleivio vežimą su netinkamu dokumentu įmonėms ir keleiviams skiriamos baudos“, – pabrėžė G. Nakutis.
