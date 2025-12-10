„Niekas neturėtų būti paliktas“: Gedimino prospekte rikiuojasi vežėjų vilkikai

„Niekas neturėtų būti paliktas – grąžinkime Lietuvos vilkikus“, skelbia vežėjų plakatas, ant kai kurių vilkikų pakabinti juodi balionai.
Daugiausiai vilkikus išrikiavusių įmonių priklauso „Linavai“, tačiau BNS kalbinti vežėjai sako, kad tai neatspindi tikrovės, nes didžioji dalis Baltarusijoje įstrigusių vilkikų ir puspriekabių yra asociacijoms nepriklausančių įmonių turtas.
20 vilkikų ir puspriekabių valdančios įmonės „Almakso transportas“ direktorius Edgaras Buchvalovas sako, kad proteste jo įmonės vilkikų nėra, tačiau jis atvyko palaikyti akcijos, nes Baltarusijos režimas neišleidžia šešių įmonės mašinų ir dėl to bendrovė skaičiuoja 11 tūkst. eurų nuostolių.
„Šią dieną aš nematau valdžios jokių sprendimų. Jie nieko nedaro, tiktai šneka, sumažina skaičius, kad žmonės žinotų, kad ten (Baltarusijoje – BNS) stovi kuo mažiau vilkikų. Ką jie šneka, kad 180 krovininių transporto stovi, tai čia didžiausias melas, nes vien vilkikų yra 10 kartų daugiau“, – BNS teigė E. Buchvalovas.
„Lietuva kreipėsi tik į Baltarusijos pasieniečius, kurie nieko nesprendžia, čia tas pats, kaip kreiptis į kažkokį pasienietį, kad jis atidarytų sieną. Juk valdžia turi spręsti tokius dalykus“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu „Linavai“ nepriklausančios įmonės „Ultransas“, kurios keturios puspriekabės negali grįžti į Lietuvą, direktorius Linas Utkinas dar tikisi, kad mašinas pavyks susigrąžinti ir Baltarusija jų nekonfiskuos.
„Blogai vertiname (situaciją – BNS), dėl to čia ir susirinkome, kad tai pasakytume. Niekas neatstovauja mūsų interesams. Dirbame pagal įstatymus ir norime, kad kažkas apgintų mūsų interesus, bet valdžia vadovaujasi kitais principais kažkokiais“, – sakė L. Utkinas.
Anot 22 krovininių transporto priemonių iš Baltarusijos susigrąžinti negalinčios įmonės „Blokas“ vadovo Artūro Kaušiko, Muitinės departamento pateikiamas skaičius, kad į Lietuvą grįžti negali 185 vilkikai ir puspriekabės, neatitinka realybės.
Anot jo, Minskas yra sulaikęs apie 4 tūkst. Lietuvos transporto priemonių, o skaičiai skiriasi, nes valdžios atstovai turi ne visų Lietuvos įmonių duomenis.
„Vyriausybė turi tų įmonių (transporto priemonių – BNS) skaičius, kurios gavo žinutę (pateikti informaciją apie įmonių įstrigusias transporto priemones – BNS), kurios užpildė ir išsiuntė į tą centrą (Nacionalinį krizių valdymo centrą – BNS). Tie, kurie nenusiuntė, jie stovi ir yra nedeklaruoti. Tai čia yra absurdas. Va, čia mes visi esame gyvi liudininkai“, – BNS aiškino A. Kaušikas.
Eismas Gedimino prospekte nuo Alberto Goštauto gatvės iki Juozo Tumo-Vaižganto gatvės uždarytas.
