„Linavos“ prezidentas: kitą savaitę vežėjai planuoja protestuoti

„Vežėjai bruzda, pagrinde tie, kurie nepriklauso jokioms asociacijoms. Matėme, kad jie planavo blokuoti kelią M1 ties Marijampole. Todėl mes, bandydami nukreipti jų dėmesį, kad atsisakytų tokių planų, rengsime taikią akciją Gedimino prospekte“, – Eltai sakė E. Mikėnas.
„Esame pateikę paraišką gruodžio 10 dienai. Trečiadienį tarsimės Vyriausybėje, tad žiūrėsime, ar gausime tą datą“, – teigė jis.
Anot „Linavos“ prezidento, asociacijos pagrindinis tikslas yra, jog vežėjai neblokuotų gatvių ir taip netrukdytų savo kolegų darbo, nesukeltų nepatogumų visuomenei.
„Iškėlėme klausimą nepriklausomiems vežėjams – ką jūs blokuosite ties Marijampole? Turbūt tuos pačius savo kolegas, kurie važiuoja į Vakarų Europą, arba sudarysime nepatogumus visuomenei, kurios nuomonė apie vežėjus – ir taip prasta“, – pripažino E. Mikėnas.
Anot jo, nuo vilkikų krizės pradžios vežėjų įmonių skaičiuojami nuostoliai jau siekia beveik 100 mln. eurų ir auga kasdien.
„Protestuoti nori tie, kurie negali susigrąžinti savo transporto priemonių. Pradėjome skaičiuoti nuostolius ir skaičiai yra siaubingi – artėjame prie 100 mln. eurų ir tas skaičius kasdien didėja. Taip pat kasdien yra negaunamos pajamos – kiekvienas stovintis ir nedirbantis vilkikas įprastai turėtų generuoti apie 10 tūkst. eurų įplaukų per mėnesį“, – tikino „Linavos“ vadovas.
ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo.
Tiesa, užstrigę vilkikai iki šiol dar išvykti iš Baltarusijos teritorijos. „Linavos“ duomenimis, Baltarusijoje užstrigusių lietuviškų vilkikų yra apie 1,2 tūkst., tačiau premjerė Inga Ruginienė savo ruožtu teigė, jog iš tikrųjų hibridinę ataką vykdančios valstybės teritorijoje yra apie 280 vilkikų.
