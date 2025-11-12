„Linavos“ kantrybė dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų išseko: ruošiasi protestui?

Anot asociacijos, ji gali protestuoti, jeigu iki kongreso, kuris prasideda 11 val., pradžios nebus atidaryta siena ir nebus realių Vyriausybės sprendimų.
Antradienį asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas BNS sakė, kad asociacija nesiekia imtis kraštutinių priemonių, tačiau, anot jo, vežėjai yra pikti. Jis neatmetė galimybės, jog Lietuvoje likę vairuotojai blokuos kelius.
„Linava“ antradienį išplatintame pranešime pareiškė, kad Vyriausybės sprendimas uždaryti sieną tapo „sunkia ekonomine blokada vežėjams“, bei reikalauja atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones.
Asociacijos prezidiumas taip pat reikalauja kuo greičiau pradėti „bent minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku, leisti leidimą gyventi Lietuvoje turinčių baltarusių judėjimą per sieną bei į atskirą pasienio punktą nukreipti Kaliningrado tranzitą.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį sakė, kad tokia vežėjų yra perdėta bei nesąžininga, nes jie turėjo įsivertinti galimas rizikas, o sienų uždarymui buvo laiko pasiruošti.
Kongrese taip pat planuojama aptarti sprendimus dėl asociacijai priklausančio nekilnojamojo turto, vadovų užmokesčio atstatymo ir tvirtinti 2026 metų biudžetą.
„Linava“ skaičiuoja, kad Baltarusijoje įstrigę apie 4,5 tūkst. Lietuvos vilkikų, tuo metu Nacionalinis krizių valdymo centras ir Vyriausybė mano, jog jų yra apie tūkstantį.
Lietuva sieną su Baltarusija iki lapkričio 30-osios uždarė reaguodama į padažnėjusius kontrabandininkų naudojamų oro balionų skrydžius iš Baltarusijos teritorijos, kurie ne kartą paveikė Vilniaus, o kartą – ir Kauno oro uosto darbą.
