Vežėjų aljanso generalinis sekretorius: protestuoti neplanuojame

„Iš aljanso pusės, kad mes dabar eisime blokuoti kelių, to iš mūsų nebus. Mes toje akcijoje dalyvauti neplanuojame“, – BNS trečiadienį teigė Povilas Drižas.
Anot P. Drižo, vežėjams sienos atidarymas būtų palankiausias sprendimas, tačiau reikia įvertinti, ar tai šiuo metu yra tinkamiausia išeitis.
„Mums tas sprendimas (atidaryti sieną – BNS) iš verslo perspektyvos būtų priimtiniausias, bet dar reikia žiūrėti iš valstybinės, visuomenės pusės, ar tai yra tinkama. Bet aš sakyčiau, kad tos derybos, kurios dabar vyksta, ir kontaktai su Baltarusija, galbūt greitu laiku prives prie kažkokių sprendimų“, – svarstė P. Drižas.
Pasak jo, nors Lietuvos sprendimas laikinai uždaryti sieną su Baltarusija gal ir buvo skubotas, tačiau to nepadarius pasekmės galėjo būti dar skaudesnės.
„Ar sprendimas (uždaryti sieną – BNS) buvo priimtas gerai, tinkamai, kokybiškai, algoritmai suveikė? Turbūt, kad ne. Mes sakome, kad galėjo būti padaryta daug paruošiamųjų darbų žiūrint į tą situaciją, kurią mes dabar turime“, – BNS teigė TTLA generalinis sekretorius.
„Dabar tai reikia spręsti įvairiais būtinais metodais, kanalais, tiek darbiniu lygmeniu, tiek techniniu lygmeniu, tiek diplomatiniu, ir mes tikimės, kad Vyriausybė tą padarys“, – pridūrė jis.
„Linavai“ reikalaujant kuo greičiau pradėti „minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, premjerė Inga Ruginienė trečiadienį sakė, kad pasienio punktai galėtų būti atverti, kai Lietuva matys Baltarusijos norą bendradarbiauti.
Kaip skelbia TTLA, aljansas vienija 25 didžiąsias Lietuvos transporto ir logistikos įmones, veikiančias ne tik Lietuvos, bet ir Europos, Azijos bei kituose regionuose. „Linava“ skelbia vienijanti daugiau kaip 700 mažesnių vežėjų įmonių.
