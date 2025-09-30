Vienas žingsnis gali sugadinti atostogas

Kaip keliauti saugiai ir kokį draudimą reikia turėti, pasakojo „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas Giedrius Petrikas.
– Jeigu mes anksčiau įsivaizdavome, kad kelionės automobiliu – tai Lenkija, Vokietija, galbūt Čekija, kaip dabar atrodo ta geografija? Ir kurios vietos, kur keliaujama, jus patį labiausiai nustebino?
– Visų pirma labai populiaru yra tai, kad eismo įvykius keliautojai patiria kaimyninėse šalyse – Latvijoje, Lenkijoje, taip pat Vokietija populiari. Bet labiausiai nustebino tokie kraštai kaip Tenerifė, Saremos sala. Šiais metais fiksavome įvykių ir Kretoje. Tai iš tiesų neįprasta.
Šiai dienai geografija prasiplėtė – turizmui atsinaujinus arba grįžus į tas pačias vėžes, kurios buvo prieš pandemiją. Tam įtakos turėjo ir pandemija, ir galimybės lietuviams dirbti užsienyje nuotoliniu būdu, išvažiuojant kuriam nors laikotarpiui. Žmonės išvyksta keliems mėnesiams ar pusmečiui, ir tai taip pat lemia žalų skaičių.
– Dabar jau keliaujama ir ten, kur nėra kelio sausuma?
– Taip, lietuviai su savo automobiliais nukeliauja ir ten, kur reikia ne tik važiuoti keliu, bet ir keltis keltu. Masinio srauto nėra, bet pavienių atvejų pasitaiko. Matyti tendencija, kad lietuviai keičia savo kelionių įpročius ir net kraštus, kuriuose apsistoja.
– Žalos, su kuriomis kreipiamasi. Kokios dažniausios priežastys? Vien tik eismo įvykiai, ar pasitaiko ir kitokių nutikimų?
– Per šių metų pirmus aštuonis mėnesius fiksavome 1 tūkst. 250 žalų užsienyje. Iš jų 90 proc. – dviejų transporto priemonių susidūrimas. Likusi dalis – ilgapirščių, vandalizmo ar techninės nelaimės, kurios nutinka klientams. Ilgapirščius reikėtų labiau išskirti, nes reikia labiau saugoti savo turtą. Kelionė – tai atsipalaidavimas, o būtent tokioje aplinkoje jie stebi ir pasinaudoja proga. Kelionė tada sugadinama, o gera nuotaika, su kuria išvažiuojama iš Lietuvos, – prarandama.
– Dažniausiai vagiamų automobilių dalys ar daiktai salone? Kas labiausiai vilioja užsienio vagis?
– Yra du labai svarbūs dalykai. Pirmiausia – automobilių dalys. Niekuo neišsiskiria nuo Lietuvos: populiaru vogti įvairias dalis, pavyzdžiui, veidrodėlius.
– Ar markės automobilių tokios pačios mėgstamos kaip ir Lietuvoje?
– Taip, tos pačios markės, pavyzdžiui, „Mercedes-Benz“, „BMW“, „Audi“, „Volkswagen“. Bet kita svarbi dalis – daiktai automobilyje: kuprinės, asmeniniai daiktai, kurie vilioja ilgapirščius. Vagystės įvyksta labai greitai – požeminėse stovėjimo aikštelėse, prekybos centruose, net tada, kai automobilis paliekamas labai trumpam.
– Kaip atrodo pastarųjų metų statistika? Skaičiai panašūs ar didėja?
– Skaičiai yra panašūs. Lyginant su 2023 metais, per tuos pačius aštuonis mėnesius šiemet žalų šiek tiek mažiau, bet iš esmės dinamika nesikeičia, kai kalbame apie lengvuosius automobilius. Matome, kad lietuviai vėl daugiau keliauja, kai kurie ilgiau apsistoja užsienyje, ir tai daro įtaką įvykių skaičiui.
– Ar bandėte paskaičiuoti, kiek vidutiniškai išmokama už vieną eismo įvykį?
– Per pastaruosius trejus metus vidutiniškai išmokama apie 2,1 tūkst. eurų. Tai nėra maža suma. Didžiausias šių metų įvykis – 39 tūkst. eurų. 2024 metais turėjome ir didesnių – 55 tūkst., o 2023 metais – net 61 tūkst. eurų.
– Ar buvo tokių žalų, kurios jus nustebino?
– Neišskirčiau labai ypatingų, bet pačios nemaloniausios – vagystės. Žala gali būti nedidelė, bet įsibraunama į asmeninę erdvę. Kuprinėse būna prisiminimų iš kelionės, asmeninių daiktų. Taip pat – atvejai, kai dėl automobilio sugadinimo kelionės tęsti nebeįmanoma. Tai labai sujaukia planus, ypač jeigu būna kas nors suplanuota, pavyzdžiui, datos, laikai, susitikimai, ir tai išmuša klientą iš rutinos, kurios jis tikėjosi.
– Kokius patarimus duotumėte, kad kelionė būtų saugi ir nereikėtų kreiptis dėl žalos?
– Visų pirma – apsidrausti, ypač vykstant į nuošalesnes šalis ar salas. Galima apsidrausti KASKO draudimu – tai savanoriškas draudimas siekiant apdrausti savo turtą. Taip pat reikėtų nepamiršti sąlygų ir pasiskaityti, ar galioja tam tikros apsaugos ir civilinės atsakomybės draudimui. Kai kuriose salose ar specifinėse vietose, ne tik Europoje, arba ne visos šalys yra europinė dalis, pavyzdžiui, Turkija, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ar galioja ši apsauga. Tik tada galima būti ramiems, kad apsauga bus suteikta tiek automobiliui, tiek kitam nukentėjusiam.
