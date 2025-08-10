Žemėlapių programėlės: tikimybė pasiklysti kelyje – vis mažesnė

Universalus prietaisas
Gyvename dirbtinio intelekto amžiuje. Šiais laikais kur kas lengviau vairuoti automobilį, kuriame daugybė išmaniųjų technologijų.
Vienas džinsų kišenėje telpantis ekranas atlieka tai, kam anksčiau reikėjo visos kuprinės atskirų įrenginių. Jis ir fotografuoja, ir skambina, linksmina, leidžia mokytis ir dirbti, keliauti ir nepasiklysti nepažįstamoje vietovėje. Tiesa, išmanieji telefonai vis dar negali nepriekaištingai atlikti visų darbų – juk ir šveicarišku peiliu būtų sunku nupjauti medį.
Nors 99 kartus iš 100 išmaniajame telefone esančios navigacijos sistemos, mokant tinkamai ja naudotis, visiškai pakanka, kai kuriais atvejais vis dėlto reikalingi atskiri navigacijos įtaisai.
Mėgstantiems išvykas į gamtą keturračiais, motociklais ar net ilgus žygius į miško gilumą pėsčiomis labai gelbsti specializuoti įrenginiai.
Ryšys – ne visur
Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, ypač kalnuotuose regionuose, pasitaiko zonų, kur ryšys itin prastas. Atsidūrus tokioje zonoje telefone esančių antenų vietai nustatyti nepakanka.
Profesionalaus keturračių lenktynininko Adomo Gančieriaus teigimu, tokiais atvejais itin praverčia globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas.
„Didžioji dalis imtuvų turi GLONASS sekimą ir net sunkiausiai pasiekiamuose taškuose palaiko GPS signalą. Pavyzdžiui, kalnuose, kur nėra jokio ryšio, turėdamas GPS imtuvą visada matysi kelią ar jo projekciją“, – dėstė pašnekovas.
Anot „Motorider“ salono pardavimo vadybininko, specialiai bekelei skirtuose navigacijos įrenginiuose, tokiuose kaip „Garmin Montana 610“, montuojamos labai jautrios GPS ir GLONASS antenos, palaikančios EGNOS (Europos geostacionarinio navigacijos tinklo sistemą). Dėl aviacijai sukurtos itin tikslios sistemos šie įrenginiai gali bet kurioje vietovėje rodyti ypač tikslią vietą, o paklaida neviršija vieno metro.
Telefonai mažiau atsparūs
A. Gančierius pabrėžė, kad signalo stiprumas yra vienas esminių, bet ne vienintelis tokių įrenginių pranašumas prieš išmaniuosius telefonus.
Keliaujant didesnio pravažumo transporto priemonėmis dažnai tenka įveikti nepaprastai sudėtingas vietoves, o technika, įskaitant telefonus, patiria ne tik drėgmės ir purvo, bet ir vibracijų, smūgių poveikį. Net važiuojant asfaltu ir tvirtinant telefonus specialiais vibraciją mažinančiais priedais, dažnai pasitaiko objektyvų stabilizavimo sistemos gedimų.
„Svarbi bekelės navigacijos stiprybė – atsparumas vandeniui, smūgiams ir purvui. Ji turi nuolatinį veikimą užtikrinantį įkroviklį, vandeniui atsparų įkroviklį, taip pat vidines baterijas, kurios irgi atlaiko visą dieną, o ekranai veikia ir liečiant šlapiomis pirštinėmis“, – vardijo specialistas.
Rinkoje galima rasti ir smūgiams, dulkėms atsparių telefonų, tačiau dažniausiai jie nepasižymi itin pažangiomis techninėmis savybėmis. Tokie telefonai, nors ir gali atlaikyti bekelės išbandymą fiziškai, lemtingą akimirką gali nuvilti dėl programinės įrangos netobulumo.
Detalesni žemėlapiai
Anot „Motorider“ salono pardavimo vadybininko, navigacijos įrenginiai taip pat pasižymi daugiasluoksniais, itin detaliais žemėlapiais.
Bekelės žemėlapiai dažniausiai labai detalūs, juose būna pažymėti upeliai, net prieš 20–30 metų veikę keliai.
Visai kas kita – populiariausios telefone naudojamos programėlės, tokios kaip „Google Maps“ ar „Waze“. Jos rodo tik pagrindinius, lengvai akimi matomus kelius. Specialiai tam sukurti įrenginiai atvaizduoja gerokai daugiau informacijos.
„Bekelės žemėlapiai dažniausiai labai detalūs, juose būna pažymėti upeliai, jų gylis, kalnų aukštis, net prieš 20–30 metų veikę keliai. Žinoma, minėtuose specialiuose žemėlapiuose parodyti ir įprasti keliai, tad jie gali būti naudojama kaip normali, kasdienė navigacijos priemonė“, – pasakojo A. Gančierius.
Tiesa, kiek detalesnius žemėlapius išmaniajame telefone galima išvysti naudojant tokias programėles kaip „maps.me“ ar „OsmAnd Maps“. Trūkumas, kad jos paprastai yra mokamos, o tikslumas priklausys nuo turimo įrenginio antenų stiprumo ir vietovės, kurioje tenka naviguoti.
Keliautojams ekspertas primena, kad net ir lietuviškas miškas gali pasirodyti klaidesnis, nei galima įsivaizduoti. Todėl svarbu įvertinti savo kelionės sudėtingumą ir pasirinkti tinkamą navigavimo įrangą.
Populiariausios programėlės
1. „Google Maps“ – populiariausia pasaulyje žemėlapių programėlė. Joje užfiksuota daugiau nei 220 šalių ir teritorijų, šimtai milijonų įmonių ir lankytinų vietų. Realiu laiku galima gauti informaciją apie eismą, viešąjį transportą ar žemėlapiuose esančias įmones ir lankytinas vietas. Vartotojų patogumui pateikiamos maršruto nuorodos, veikia balso asistentas. Kelionės maršrutus automobiliu, viešuoju transportu ar pėsčiomis galima parsisiųsti į išmanųjį įrenginį ir jais naudotis net neturint interneto ryšio. Norint dar tiksliau planuoti kelionę rekomenduojama išbandyti tarpinių stotelių funkciją „Add Stop“ (liet. pridėti sustojimą). Programėlėje galima nusistatyti išvykimo priminimus ar naršyti privačiu režimu „Incognito“. Yra galimybė išsaugoti parkavimo vietą, pasižvalgyti po vietovę matant realų vaizdą iš palydovo, peržiūrėti vietovės ar įmonės nuotraukų galeriją, atsiliepimus, darbo valandas ir kitą susijusią informaciją.
2. „Waze“ – „Google“ antrinės įmonės sukurta žemėlapių programa. Populiarumą lėmė ne tik tai, kad ji rodo kelią iš taško A į tašką B. Programėlėje galima esamuoju laiku žymėti avarijas, kelyje sugedusius automobilius, milžiniškas duobes ir net policijos pareigūnų buvimo vietas. „Waze“ realiu laiku rodo ir eismo spūstis. Tai itin patogu, kai pasiekti norimą kelionės tikslą galite keletu skirtingų kelių. Prieš pat kelionę įsijungę šią programėlę galite matyti preliminarų atvykimo laiką ir pasirinkti patogiausią maršrutą. Programėlėje taip pat rodomas momentinis greitis. Programėlė gauna informaciją iš palydovo. Jis rodo tiksliau nei automobilio spidometras. Ši funkcija puikiai pasitarnauja vidutinio greičio matavimo zonose.
3. „Maps.Me“ – viena geriausių navigacijos programėlių ieškantiems ypač detalių žemėlapių. Funkcionalumu prilygsta „Google Maps“. Jai veikti internetas nebūtinas. Parsisiųskite bet kurios pasaulio vietovės žemėlapį ir kelionėje nereikės eikvoti brangių interneto duomenų. Žemėlapiai nuolat atnaujinami ir yra gerokai detalesni nei kitose populiariausiose žemėlapių programėlėse. Programėlė rodo net miškų ar parkų keliukus, kurių kitos programėlės į savo žemėlapius neįtraukia. Be to, kiekvienas prisiregistravęs vartotojas gali laisvai redaguoti ir prisidėti prie žemėlapio tobulinimo.
4. Maps.lt – ne programėlė, o internetinis žemėlapių tinklalapis, skirtas ne naviguoti, o ieškoti. Automobilio navigacija naviguoja gana tiksliai, tačiau jei ieškomas konkretus adresas, o gatvė nauja – programa kartais gali šiek tiek nuklysti į šoną ir ieškomas adresas nebus matomame plote. Čia geriausiai pasitarnauja kurjerių gyvenimą palengvinantis tinklalapis maps.lt. Atsidarius šį puslapį, žemėlapyje rasite itin aiškiai sužymėtus namus, o ant kiekvieno jų – tikslų numerį. Nepaisant, ar gatvė visiškai nauja, ar yra dar nuo tarpukario.
5. „OsmAnd“ – programėlė, besiremianti „OpenStreetMap“ duomenimis, skirta tiems, kam reikalingas didesnis detalumo lygis ir personalizacija. Suteikdama galimybę atsisiųsti žemėlapius naudojimui offline, „OsmAnd“ tinka keliautojams į atokesnes vietas ir gamtos mėgėjams. Ji leidžia ne tik peržiūrėti detalų žemėlapį, bet ir keisti žemėlapių sluoksnius pagal asmeninius poreikius, pavyzdžiui, rodyti arba slėpti tam tikrus kelius, objektus ar net gamtines savybes. Be to, programėlė suteikia galimybę žymėti svarbias vietas, kurti asmeninius maršrutus ir stebėti savo kelionę realiuoju laiku. Yra išplėstinės navigacijos funkcijos dviračių ir pėsčiųjų maršrutams.
6. „HERE WeGo“ – puikus pasirinkimas norintiems tikslios ir išsamios navigacijos. Ši programėlė leidžia atsisiųsti žemėlapius ir naudotis jais offline, pateikdama išsamius gatvių sąrašus ir maršruto instrukcijas. Be to, „HERE WeGo“ suteikia realaus laiko informaciją apie eismą ir transporto priemonių pasiekiamumą, kai tik grįžtama į online režimą.
7. „MapFactor Navigator“ – dar viena žemėlapių programėlė, pasižyminti galimybe naudotis offline. Ji siūlo nemokamus „OpenStreetMap“ žemėlapius, kuriuos galima atsisiųsti ir naudoti be interneto ryšio. Be to, „MapFactor Navigator“ siūlo įvairių papildomų funkcijų, pavyzdžiui, balso navigaciją ir įspėjimus apie greičio kameras.
8. „Apple Maps“ – „iPhone“ naudotojams realiuoju laiku teikia eismo ir viešojo transporto tvarkaraščių informaciją. Joje taip pat galima naudotis vietos gidu ir atrasti lankytinų vietų ar įmonių. Papildomai dviratininkams pravers specialūs žemėlapiai su informacija apie dviračių takus ir dviratininkams aktualias kelionės kliūtis: laiptus, įkalnes ir pan. Elektromobilių vairuotojai gali planuoti keliones elektrinių transporto priemonių maršrutais, į kuriuos įtraukiamos ir įkrovimo stotelės, atrinktos pagal konkrečią transporto priemonę.
9. „Bikemap“ skirta dviratininkams. Programėlėje jie ras naujausius ir patogiausius dviračių takus ir daugiau kaip 7 mln. maršrutų iš 100 šalių. Keliones palengvina navigacija balsu, informacija realiuoju laiku apie važiavimo greitį, įveiktą atstumą, įkalnes ir nuokalnes. Dar tiksliau kelionę galima numatyti pasirinkus dviračio tipą: plento, kalnų ar pan., maršruto pobūdį ar populiarumą. Programėlėje galima pranešti apie kliūtis kelyje arba gauti informacijos apie arčiausiai esančias remonto dirbtuves, viešuosius tualetus, dviračių įkrovimo stoteles.
