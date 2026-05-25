JUDU pristatė patogesnes korteles regos negalią turintiems keleiviams

Minimaliai atnaujintas viešojo transporto kortelių dizainas – jos turi specialų reljefinį linkį bei Brailio raštu pažymėtą užrašą „JUDU“, kad būtų lengviau atpažinti liečiant. Taip pat naują ikoną, žyminčią, kad kortelės pagamintos iš perdirbto plastiko. Tokias korteles žmonės su regos negalia jau dabar gali įsigyti JUDU klientų aptarnavimo centruose.
„Kortelių atnaujinimas – nors iš pažiūros nedidelis, tačiau reikšmingas žingsnis kuriant tvaresnę bei visiems prieinamą viešojo transporto sistemą. Naudodami perdirbtą plastiką ir pritaikydami korteles regos negalią turintiems žmonėms, siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugos būtų patogios kiekvienam be išimties. Šiuos sprendimus kūrėme glaudžiai bendradarbiaudami su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariais, todėl jie atspindi realius keleivių poreikius bei lūkesčius“, – sakė Jurgita Gaidienė, JUDU Vertės klientams kūrimo padalinio vadovė.
„Vertiname JUDU iniciatyvą kurti prieinamesnes paslaugas visiems miesto gyventojams. Ypač svarbu, kad kortelės sprendimai buvo derinami su regos negalią turinčiųjų bendruomene. Brailio raštas ir išskirtinė forma padės ją lengviau atpažinti bei naudoti keliaujant. Kartais net nedideli sprendimai gali labai palengvinti žmonių kasdienybę. Smagu matyti, kad viešojo transporto prieinamumui Vilniuje skiriama vis daugiau dėmesio – mums tai labai daug reiškia“, – sakė Linas Balsys, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilniaus regiono centro direktorius.
Šios kortelės yra pagrindinė elektroninio bilieto laikmena sostinės viešajame transporte – jos naudojamos kelionėms autobusais, troleibusais ir laivais, leidžia patogiai įsigyti, laikyti ir aktyvuoti įvairių rūšių bilietus.
E. bilietas aktyvuojamas JUDU kortele palietus transporto priemonėje esantį komposterį. Kol bilietas galioja – persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą galima neribotą kiekį kartų.
Primenama, kad JUDU/Vilniečio kortelę galima papildyti ir „Narvesen“, „Lietuvos spauda“ „Maxima“, „Rimi“, „Aibė“ prekybos vietose bei JUDU savitarnoje ar klientų aptarnavimo centruose. Taip pat patogiai bilietus galima įsigyti viešajame transporte bekontakčiais būdais – mokėjimo kortele ar išmaniuoju įrenginiu.
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