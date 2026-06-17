Ant Gedimino kalno atidengta skulptūra „Vilkas“

Kaip trečiadienį pranešė Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus ir Romos legendas jungianti skulptūra atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-ąsias metines.
Muziejaus teigimu, skulptūra tapo vienu ryškiausių Lietuvos kultūros sezono Italijoje bei 2025–2026 metų Italijos ir Lietuvos kultūros programos akcentų.
„Simboliška, kad būtent čia miestiečius ir miesto svečius pasitiks kūrinys, jungiantis dvi Europos sostines – Vilnių ir Romą. Davide Rivalta skulptūra „Vilkas“ praturtina Vilniaus kultūrinį kraštovaizdį ir patvirtina, kad miestų tapatybę kuria istorija bei gyvi, šiuolaikiniam žmogui kalbantys simboliai“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Pasak muziejaus, Gedimino kalno apžvalgos aikštelėje įkurdinta skulptūra „Vilkas“ simboliškai sujungia Vilnių ir Romą. Vilkas užima ypatingą vietą abiejų miestų įkūrimo legendose: Romos istorija neatsiejama nuo Kapitolijaus vilkės, išmaitinusios Romulą ir Remą, o Vilniaus – nuo didžiojo kunigaikščio Gedimino sapno apie geležinį vilką, paskatinusio valdovą įkurti miestą, kurio garsas pasklis po pasaulį.
„Šiuolaikinio italų menininko kūrinys – bronzinė realistinio dydžio gyvūno skulptūra – ne tik papildo istorinį kraštovaizdį, bet ir primena, kad miestų tapatybę kuria ne vien architektūra ar gynybinės sienos, bet ir pasakojimai, simboliai bei kolektyvinė atmintis“, – teigia muziejus.
D. Rivalta skulptūra „Vilkas“ papildė Nacionalinio muziejaus muziejinių vertybių rinkinį ir Gedimino kalno apžvalgos aikštelėje pasakojamą istoriją apie Vilniaus, Lietuvos ir Europos kultūrinius ryšius – nuo istorinių legendų iki šiuolaikinio meno formų.
„Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos institucijoms, suteikusioms Italijai garbę įkurdinti mūsų menininko kūrinį tokioje simbolinėje Lietuvos valstybingumo ir kultūros vietoje. Šis projektas yra svarbus įvykis minint tiek 35-ąsias Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo metines, tiek Italijos ir Lietuvos kultūros metus, per kuriuos abiejose šalyse surengta gausybė kultūrinių renginių, dar labiau sustiprinusių mūsų tautų ryšius“, – teigė Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele'is de Maigretas.
Anot muziejaus, D. Rivalta kūriniai nuolat eksponuojami Ravenoje, Riminyje, Trieste, Florencijoje, Romoje, Dubline ir kituose Europos miestuose. Jo darbai pristatyti Italijos ir užsienio muziejuose bei institucijose, nuo 2017 metų menininkas aktyviai kuria ir eksponuoja darbus viešosiose erdvėse.
Jo gyvūnų skulptūros – liūtai, orangutanai, vilkai ir kiti gyvūnai – dažnai atsiranda istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur, muziejaus teigimu, tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykio simboliais.
Nuo 2019 metų dvi D. Rivalta skulptūros „Liūtai“ nuolat eksponuojamos Kvirinalio rūmuose Romoje. Vėliau jo darbai buvo pristatyti Italijos ambasadose ir rezidencijose Vašingtone, Paryžiuje, Dubline, Osle bei kitose reikšmingose kultūros ir diplomatijos erdvėse.
Projektą inicijavo Italijos ambasada Vilniuje ir Lietuvos nacionalinis muziejus, parėmė Italijos kultūros ministerijos Generalinė šiuolaikinės kūrybos direkcija, projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybė, Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija ir Italų kultūros institutas Vilniuje, projekto mecenatas – Vilniaus klubas.
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