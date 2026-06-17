Ant Žaliojo tilto iškils skulptūros tobuliems vaikams

Šiuo metu ant Vilniaus Žaliojo tilto postamentų jau iškilusios beveik trijų metrų konstrukcijos, kurios rytoj bus atidengtos. Tobulų vaikų skulptūros simbolizuos tėvų ir vaikų rezultatų siekį, nuolatines pastangas tobulėti, augti ir mokytis, kad gyvenimas būtų kuo labiau tobulas.
Organizatoriai kol kas neatskleidžia, kas yra skulptūrų autorius. Apie tai bus paskelbta, birželio 18 d., ketvirtadienį, 11 val., kai skulptūros tobuliems vaikams bus atidengtos ir pristatytos visuomenei.
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