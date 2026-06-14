„Juodas Vilnius“ sugrįžo: Kalnų parke susirinko tūkstančiai „ba.“ ir „Solo Ansamblis“ klausytojų

Kitaip ir būti negali – „Juodas Vilnius“ jau seniai peržengė įprasto koncerto ribas. „ba.“ ir „Solo Ansamblis“ organizuojami „juodi“ renginiai Vilniuje, Kaune ir Palangoje kasmet suburia bendruomenę, kurią vienija ne tik meilė alternatyviai muzikai, bet ir per daugelį metų susiformavęs ryšys tarp abiejų grupių klausytojų.
Šiemet festivalio programoje pasirodė ne tik renginio šeimininkai „ba.“ ir „Solo Ansamblis“, bet ir svečiai iš užsienio – britų post-punk grupė „DITZ“.
„DITZ“ muziką savo radijo laidoje groju jau beveik dešimtmetį, todėl galimybė juos pakviesti į „Juodą Vilnių“ buvo labai ypatinga“, – sakė grupės „ba.“ lyderis Benas Aleksandravičius.
Pasak organizatorių, britų muzikantus sužavėjo publikos reakcija, renginio atmosfera, techninis išpildymas ir pats Vilnius. Vienas „DITZ“ narių prisipažino norintis į Lietuvos sostinę sugrįžti ne tik koncertuoti, bet ir atostogauti su šeima.
Vietinei scenai atstovavo į koncertinę veiklą sugrįžusi kauniečių grupė „SH“ ir menininkų Pauliaus Janušonio bei Vytauto Franukevičiaus duetas „Pilaitė“.
Vienu ryškiausių vakaro akcentų tapo specialiai renginiui sukurta scenografija. Šviesų ir vizualiniai sprendimai viso festivalio metu kūrė vientisą estetinį pasakojimą, tapusį svarbia renginio patirties dalimi.
„ba.“ pasirodymo pabaigoje grupė savo klausytojams paruošė ypatingą staigmeną – festivalio ekranuose pirmą kartą parodytas naujo grupės albumo „MIXTAPE VOL. 1“ anonsas, po kurio publika išgirdo ir iki tol niekur neskambėjusį albumo kūrinį. Naujasis „ba.“ albumas visose muzikos klausymo platformose pasirodė iškart po vidurnakčio.
„Kai pasirodymo pabaigoje ekranuose atsirado žinutė, kad albumas pasirodys vidurnaktį, iš publikos reakcijos supratau, kad tai svarbu ne tik man ar mūsų grupei. Tai albumas, kuriuo labiausiai didžiuojuosi – labai asmeniškas darbas, kurį pats prodiusavau. Todėl buvo ypatinga jį pirmiausia pristatyti būtent čia, tarp žmonių, kurie daugelį metų augo kartu su mumis“, – sakė B. Aleksandravičius.
Festivalio lankytojai taip pat galėjo įsigyti specialiai renginiui išleistą 10 colių vinilo plokštelę su naujais „ba.“ ir „Solo Ansamblis“ kūriniais „Nuodai“ ir „Safari“.
Po pasirodymo „Solo Ansamblis“ džiaugėsi „Juodo Vilniaus“ bendruomenės vienybe.
„Žiūrėdamas į minią mačiau labai skirtingus žmones – jaunus, vyresnius, šeimas. Džiugu matyti, kad alternatyvi muzika suburia tiek daug kūrybingų ir šviesių žmonių. Toks bendruomeniškumo jausmas man yra tikras stebuklas. Jaučiau ne tik vienybę, bet ir tam tikrą kultūrinį patriotiškumą“, – sakė Jonas Šarkus.
„Savo kūryboje niekada nepaliekame galutinio atsakymo – kūriniai visada turi erdvės klausytojo interpretacijai. Todėl ir „Juodas Vilnius“ mums nėra vien koncertas. Tai bendras kūrinys, kurį kartu su mumis kuria ir publika, todėl kiekvienais metais jis įgauna vis kitą formą. Būtent bendras kūrybinis ryšys ir yra didžiausia šio vakaro vertė“, – teigė Vytautas Leistrumas.
Festivalis nesibaigė užgesus pagrindinės scenos šviesoms. Tradicinė naktinė programa persikėlė į „Vasaros terasą“, kur iki pat paryčių grojo latvių elektroninės muzikos kūrėjas Leo Novus, vokietis L.F.T. ir lietuvių kolektyvas „Lizdas Sound Institute“.
Pajūryje 2018 metais prasidėjusi „juodų“ renginių istorija Vilnių pasiekė po pandemijos sukeltų nukėlimų – pirmasis „Juodas Vilnius“ įvyko 2023 metais. Iš bendro kūrybinio impulso gimęs renginys šiandien tapo vienu laukiamiausių alternatyvios muzikos įvykių Lietuvoje, kasmet sutraukiančiu tūkstančius klausytojų iš visos šalies ir užsienio.
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