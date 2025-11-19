 Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje – meno kūrėjų apdovanojimai

Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje – meno kūrėjų apdovanojimai

2025-11-19 09:00
BNS inf.

Vilniuje, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, trečiadienį vyks Lietuvos meno kūrėjų apdovanojimų ceremonija.

Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje – meno kūrėjų apdovanojimai / L. Balandžio/BNS nuotr.

Penktą kartą bendrą įvairių meno sričių kūrėjų apdovanojimų ceremoniją organizuoja Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) su apdovanojimų partnere, autorius vienijančia asociacija LATGA.

Renginyje bus įteiktos dailininkus, rašytojus, aktorius, tautodailininkus, architektus, kinematografus, fotomenininkus, žurnalistus ir muzikus vienijančių organizacijų premijos bei prizai, taip pat daugiau kaip du dešimtmečius teikiama LMKA premija.

Šis renginys – tai LMKA narių, atstovaujančių keliolikos meno sričių kūrėjams, reikšmingiausių kasmetinių apdovanojimų ceremonija.

LMKA veiklą finansuoja asociacija LATGA ir Lietuvos kultūros taryba.

skaitytojas
Tai seniui Lanzbergiui gal koky isdrosta niekala yteiks ,, kad kazka paveblentu ,,,???
0
0
