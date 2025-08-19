Paaiškėjo dar vieni „Vilniaus dienų“ atlikėjai: latviško folkloro burtai ir lietuviško roko legenda

Klausytojų laukia du išskirtiniai koncertai – latvių folkloro ir šiuolaikinės muzikos sintezę kurianti grupė „Tautumeitas“ bei lietuviško roko legendos „Hiperbolės“ įkūrėjas Viktoras Prapras su grupe.
Antrąjį „Vilniaus dienų“ vakarą Katedros aikštėje leistis į muzikines keliones kvies du pasauliai: moderniai skambantis latviškas folkloras ir lietuviško roko klasika.
Įkvepiantis šiuolaikinis folkloras
Rugsėjo 6 d., šeštadienį, 20 val. didžiojoje festivalio scenoje sulauksime ypatingos viešnios – žaviosios latvių grupės „Tautumeitas“, kuri sužavėjo Europą stulbinančiu pasirodymu „Eurovizijos“ dainų konkurse 2025 m., užimdama 13 vietą.
Šešių charizmatiškų atlikėjų – Asnate Rancāne (vokalas, smuikas), Aurēlija Rancāne (vokalas, būgnai), Laura Līcīte (vokalas, smuikas), Gabriēla Zvaigznīte (vokalas), Annemarija Moiseja (vokalas, melodika, perkusija) ir Kate Slišāne (vokalas, mandolina, klarnetas) – kolektyvas tarptautinį pripažinimą pelnė už gebėjimą folkloro tradicijas harmoningai jungti su modernių aranžuočių sprendimais. Jų kūryba – tai protėvių giesmės ir senosios latvių liaudies dainos, praturtintos šiuolaikiniais ritmais, elektroniniais elementais ir gyvu instrumentų skambėjimu.
„Mes kuriame muziką, kurioje sena ir nauja dera natūraliai, tarsi pasakojimas, perduodamas iš lūpų į lūpas. Mūsų tikslas – parodyti, kad folkloras yra gyvas ir aktualus šiandien. Kiekvienas pasirodymas – tai kelionė per šimtmečius, bet kartu ir žingsnis į ateitį“, – teigia grupės narės.
Savo originaliu skambesiu ir sceniniu įvaizdžiu užkariavusios didžiuosius Glastonberio (JK), „Eurosonic“ (Nyderlandai), Rudolštato (Vokietija) ir „Bout du Monde“ (Prancūzija) festivalius ir publikos visame pasaulyje širdis, „Tautumeitas“ merginos žada pavergti ir „Vilniaus dienų“ lankytojus.
Nemari lietuviško roko klasika
„Koncertas „Vilniaus dienose“ – tarsi susitikimas su senais draugais, tik šį kartą po atviru sostinės dangumi“, – sako į savo ir grupės koncertą kviečiantis Viktoras Prapras, kurio vardas neatsiejamas nuo lietuviškos roko ir popmuzikos istorijos – legendinės grupės „Hiperbolė“. Jos įkūrėjui priklausys antroji šventinio šeštadienio vakaro dalis – pasirodymas prasidės 21 val.
Po 25 metų pertraukos pernai į sceną grįžusio Viktoro Prapro pasirodymas su grupe – tai nostalgiška kelionė per visų laikų klausytojų širdis užkariavusias melodijas ir kūrinius, kuriuose dera brandi patirtis ir meilė muzikai.
Vilniaus dienų metu Katedros aikštėje skambės ryškiausios „Hiperbolės“ dainos: „Tu grok,“ „Išgalvotas gyvenimas“, „Aš dar dainuosiu“, „Pamiršk mane“, „Vandens ženklai“, „Daktarai“, „Vasara“, „Sugrįžk“, „Kodėl“, „Kai nieko neturi“, „Laužai“, „Sodžiaus mergaitė“. Gražūs prisiminimai apie jaunystę daugelį pakvies patirti teigiamas emocijas, o kai kam „Hiperbolės“ dainos taps visiškai nauju atradimu.
Į „Vilniaus dienas“ ir iš šeštadienio koncertų – traukiniais
„Vilniaus dienos“ kviečia švęsti Vilnių Vilniuje, o „LTG Link“ į sostinės miesto šventę svečius iš visos Lietuvos kviečia vykti traukiniais.
Keleivių patogumui „LTG Link“ šeštadienį vėlai vakare – rugsėjo 7 d. 00.45 val. siūlo papildomą naktinį reisą Vilnius–Kaunas. Bilietai jau parduodami.
Visos festivalio „Vilniaus dienos“ naujienos – socialiniuose tinkluose: „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.
„Vilniaus dienos 2025“ – rugsėjo 5–7 dienomis. Visi festivalio renginiai nemokami.
