Reta galimybė pažinti medines Šnipiškes: gyventojai kviečia į miestą pažvelgti kaip į kiną

Šių metų tema „Mieste kaip kine“ suburs kino kūrėjus ir žiūrovus kviesdama į miestą pažvelgti nauju žvilgsniu. Programoje – „Kinopaletė“ filmų ir fotografijų apie Šnipiškes peržiūra, Sidabrinei Gervei nominuotas trumpametražis filmas „Lūkesčiai ir kitos prekės“ (rež. Dali Rust) bei dokumentinė animacija iš Šnipiškių gyvenimo „Šventa rutina“ (rež. Pijus Čeikauskas).
Kino ir miesto ryšį plačiau pristatys humanitarinių mokslų daktaras Deividas Zibalas paskaitoje „Tarp miestovaizdžių ir miesto scenarijų: miestas kine, kinas mieste“, o šnipiškietė, priklausomybių konsultantė Lina Riaukė kvies į terapinę studiją „Mano gyvenimo kinas“.
Šeštadienio programoje – per dvidešimt įvairių nemokamų renginių. Fotografijos ir meno mėgėjai galės aplankyti parodas, jaunuoliai – išbandyti kino dirbtuves. Ieškantiems unikalių patirčių siūlomos balso dirbtuvės su Migloko, terapinės sesijos, judantys performansai bei šokio pasirodymai Šnipiškių erdvėse.
Gyvos Šnipiškės
Plėtojant kultūrą bei stiprinant bendruomeniškumą ypač svarbus miesto gyventojų įtraukimas. Projektą koordinuojanti Vilniaus vystymo kompanija (VVK), plėtodama miesto viešosios infrastruktūros projektus, į sprendimų priėmimą įtraukia ir gyventojus. VVK rengia koncepcijų, projektų, statybų pristatymus bei organizuoja kūrybines dirbtuves.
„Toks nuoseklus požiūris į miesto gyventojų įtraukimą svarbus ne tik įgyvendinant infrastruktūros sprendimus, bet ir vykdant kitas gyventojams aktualias veiklas. Mūsų įmonės visuomenės įtraukimo specialistai, sukaupę vertingos patirties dar pernai organizuodami „Atvirų kiemų dieną Medinėse Šnipiškėse“, šiandien gali savo žiniomis ir ekspertinėmis įžvalgomis dalytis su Vilniaus miesto muziejumi“, – teigė VVK generalinė direktorė Laura Joffė.
Europos paveldo dienų Šnipiškėse projekto vadovė ir kuratorė Evelina Bartusevičiūtė džiaugiasi pačių šnipiškiečių veiklumu. „Mums labai svarbu, kad Šnipiškių gyventojai būtų įtraukti nuo pat pirmų dienų kuriant šių metų Europos paveldo dienas Šnipiškėse. Dėl to pasitelkdami bendrakūros ir vietokūros pincipus kvietėme juos neformaliems susitikimams, ieškojome bendrų atspirties taškų, siekėme, kad dėmesys būtų skiriamas kuo skirtingesniems balsams.“
Projekto vadovė E. Bartusevičiūtė taip pat džiaugiasi, kad šis renginys ir pasiruošimas jam tapo savotiška laboratorija, kurioje patys šnipiškiečiai galėjo mokytis, eksperimentuoti ir pasisemti idėjų vieni iš kitų.
Nauja erdvė šnipiškiečiams – Šnipiškių medinukas
Nors daugelis renginių vyks privačiuose šnipiškiečių kiemuose, viena iš renginio erdvių taps ir Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis medinis namelis Giedraičių g. 24. Šnipiškių medinuku pavadintą namą Vilniaus miesto savivaldybė patikėjo Vilniaus miesto muziejaus Medinės architektūros centrui – po rekonstrukcijos čia planuojama įkurti vietą šnipiškiečių susitikimams, kultūros renginiams ir vietokūros iniciatyvoms.
Šnipiškėse savo atgimimo laukia dar vienas medinis namas: Kintų g. 10 bus įkurtos medinių pastatų detalių restauravimo ir medžio darbų dirbtuvės.
Idėją išsaugoti namus ir pritaikyti juos gyventojų poreikiams iškėlė Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyrius. Visus 2024 metus savivaldybės užsakymu UAB „ID Vilnius“ įgyvendino projektą „Bendruomenės telkimas ir įtraukimas į Šnipiškių medinės architektūros atgaivinimo programą“, kurių metų, intensyviai bendraujant su Šnipiškių gyventojais, buvo aprašyta medinių Šnipiškių vietos dvasia, kartu su „Bluma Collective“ surinkta informacija ir šnipiškiečių lūkesčiai medinio namo Giedraičių g. 24 įveiklinimui.
2025 m. pradžioje savivaldybė kartu su Vilniaus miesto muziejumi surengė kūrybinės dirbtuves, kuriose dalyvavo architektų biurai „ŠA Atelier“, „AFTER PARTY“ ir „Vietos“. Šių dirbtuvių rezultatas atsispindės pastatų tvarkybos projekto sprendiniuose. Daugiau informacijos apie įvairias iniciatyvas Šnipiškėse rasite čia.
