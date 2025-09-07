 Savivaldybė metams pratęsė nuomą Oskaro Koršunovo teatrui

Vilniaus miesto savivaldybė dar metams Oskaro Koršunovo teatrui (OKT) išnuomojo patalpas senamiestyje esančioje Ašmenos gatvėje, tačiau ateityje įstaiga turėtų keltis į kitą vieną.

Savivaldybė metams pratęsė nuomą Oskaro Koršunovo teatrui / R. Riabovo / BNS nuotr.

Kaip praėjusią savaitę nusprendė sostinės taryba, OKT patalpos be konkurso išnuomojamos nuo kitų metų sausio 1-osios iki 2027-ųjų sausio 10-osios dienos.

„Su OKT teatru yra palaikomas nuolatinis dialogas, apariamos ir derinamos jų galimybės administracines patalpas turėti naujoje vietoje“, – rašoma BNS perduotame savivaldybės komentare.

„Tuo metu, kol nerasti alternatyvūs sprendimai, nuspręsta be konkurso išnuomoti patalpas Ašmenos g. 8, kuriose yra įrengta salė žiūrovams su užkulisiais ir persirengimo kambariais“, – teigia sostinės administracija.

OKT Ašmenos gatvėje buvo įsikūręs nuo 2008 metų.

Teatras oficialiai įkurtas 1999 metais.

