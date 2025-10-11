 Vilniaus bastėjoje – Viduramžių diena

Vilniaus bastėjoje – Viduramžių diena

2025-10-11 08:29
BNS inf.

Sostinės senamiestyje esančioje Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje šeštadienį rengiama Viduramžių diena.

Vilniaus bastėjoje – Viduramžių diena / R. Vilimo / BNS nuotr.

„Bastėjos mūrų ir senamiesčio panoramos apsuptyje gyvuos viduramžių linksmybės visai šeimai – istorinės karių kovos, juokdarių pasirodymai, žaidimai, amatai, maistas ir linksmos edukacijos“, – pranešė Lietuvos nacionalinis muziejus.

Šventės metu bastėja virs gyvosios istorijos scena. Lankytojai galės stebėti karių kovas ir turnyrus, iš arti susipažinti su senovine ginkluote, pasimatuoti šarvų reprodukcijas.

Įkvėpti profesionalių kovotojų pasirodymų, jaunieji kariai galės sudalyvauti specialiai jiems rengiamuose turnyruose.

Taip pat vyks juokdarių pasirodymas ir žongliravimo edukacija. Lankytojai galės žaisti įvairius iš viduramžių atkeliavusius žaidimus.

Be to, vyks amatininkų dirbtuvės, kurios leis pažinti viduramžių Vilnių ir savo rankomis išbandyti senųjų laikų amatus.

Viduramžių diena rengiama ketvirtą kartą.

