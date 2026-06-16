Vilniui linkėjo Klaipėdos

Sostinės Vinco Kudirkos aikštėje penktadienio vakarą surengtas pasirodymas daugeliui vilniečių buvo netikėtumas.
Po Karinių jūrų pajėgų orkestro ir Klaipėdos violončelių kvarteto pasirodymų žiūrovai buvo kviečiami pakelti galvas į vieną iš Gedimino prospekte stovinčių viešbučių.
Viršutiniame viešbučio aukšte sužibo šviesos, o lange pasirodė vertikalaus šokio fėja Inga Briazkalovaitė.
Prieš pat pasirodymo startą viešbučio darbuotojai pasakojo išgyvenę stresą.
Buvo paskambinta į kiekvieną viešbučio kambarį, kurio langai yra Gedimino prospekto pusėje.
„Prašėme išjungti šviesas kambariuose, kol vyks pasirodymas. Kai kurie gyventojai tai iš karto padarė, kiti nesuprato, kas vyksta. Mes pirmą kartą regime tokį pasirodymą. Vilniuje to dar nebuvo. Tikrai įspūdinga“, – pasakojo lauke galvas užvertę ir klaipėdietės pasirodymą stebėję viešbučio darbuotojai.
I. Briazkalovaitės pasirodymas sulaukė ovacijų. Vertikalaus šokio pradininkės pasirodymai išsiskiria įspūdingu judesio, architektūros, šviesos ir muzikos deriniu, o unikalūs projektai garsina Klaipėdą Lietuvoje ir už jos ribų.
Puoselėdama šią sudėtingą meno šaką, I. Briazkalovaitė stažavosi JAV ir kitose užsienio šalyse, sukaupta patirtimi dalijasi su jaunosiomis balerinomis ir aktyviai vysto vertikalaus šokio kultūrą Lietuvoje.
Kūrėja karjerą pradėjo Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, vėliau uostamiestyje įkūrė sėkmingą baleto mokyklą ir tapo neatsiejama Klaipėdos kultūrinio gyvenimo dalimi.
Už savo kūrybą menininkė buvo nominuota aukščiausiam šalies teatro apdovanojimui – „Auksiniam scenos kryžiui“.
Renginys „Linkiu tau Klaipėdos“ – tai kvietimas pažinti Klaipėdą kaip miestą, kuriame darniai susilieja kultūra, darbas ir poilsis, o jūros artumas formuoja savitą, ramesnį ir laisvesnį gyvenimo ritmą.
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