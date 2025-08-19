Vilniuje prasideda „Baltijos kino dienos“

Lietuvos kino centro pranešime skelbiama, kad per tris dienas bus parodytos specialiai atrinktos keturios kino juostos iš Latvijos bei Estijos.
Renginį pradės Latvijos kūrėjų sukurtas animacinis filmas „Potvynis“, režisuotas Ginto Zilbalodžio.
Filmas yra pelnęs Europos kino apdovanojimą, „Auksinį gaublį“ ir „Oskarą“. Šie apdovanojimai buvo eksponuoti Latvijos nacionaliniame dailės muziejuje.
Tą patį vakarą bus rodoma estų kurta kino juosta „Vis tiek šypsokis“, režisuota Arvo Iho ir Leidos Laius. Filmo centre – jautri ir uždara paauglė Mari, kuri, netekusi motinos, tėvo sprendimu išsiunčiama į vaikų namus.
Trečiadienį žiūrovai galės pamatyti estų filmą „Liūtė“ – dramą apie sudėtingus motinos ir paauglės dukros santykius, kartų konfliktą ir šiuolaikinės visuomenės spaudimą, su kuriuo susiduria abi pusės. Filmą režisavo Liina Trishkina-Vanhatalo.
Ketvirtadienio vakarą programą užbaigs latvių kūrėjų filmas „Puodniekas apie Puodnieką. Istorijos liudininkas“. Režisierės Anna Viduleja ir Antra Cilinska atskleidžia žymiausio Latvijos dokumentinio kino režisieriaus Jurio Podnieko (1950–1992 m.) gyvenimo ir kūrybos kelią.
Visi „Baltijos kino dienų“ seansai bus nemokami.
Naujausi komentarai