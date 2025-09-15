Vilnius ruošiasi švęsti maestro Virgilijaus Noreikos 90-ąjį gimtadienį

„Virgilijus Noreika buvo ne tik pasaulinio lygio tenoras, bet ir Vilniaus pasididžiavimas – čia jis gyveno, kūrė, mokė, įkvėpė kartas. Jo reikšmingas palikimas iki šiol skamba miesto kultūrinėje atmintyje“, – teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
90-osioms maestro gimimo metinėms skirtas visas renginių ciklas, kuris vyks įvairiuose Lietuvos miestuose. Organizatoriai pabrėžia, kad šiuo ciklu siekiama ne tik pagerbti maestro atminimą, bet ir gyvai paliudyti jo kūrybinį ir pedagoginį palikimą, suburiant įvairių kartų dainininkus ir muzikos mylėtojus.
Maestro mokinys Merūnas Vitulskis prisimena: „Gyvenime V. Noreikos moto buvo viską daryti pilna koja. Jei mylėjo studentus, tai iš visos širdies, jeigu būdavo scenoje – maksimaliai atsiduodavo savo vaidmeniui. Jam nebuvo svarbus žiūrovų kiekis ar tai kas jį klausys. Jis dainavo žmonėms – visiems žmonėms, nes buvo žmonių operos solistas.“
Rugsėjį Vilniuje – jubiliejui skirti renginiai:
- Rugsėjo 17 d. 15 val. – atminimo lentos maestro atidengimas ant namo, kuriame jis gyveno, Šilo g. 54.
- Rugsėjo 21 d. – šv. Mišios 12 val. ir sakralinės muzikos bei poezijos valanda „In memoriam Virgilijus Noreika“ 13 val. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje.
- Rugsėjo 22 d. 18 val. – pagrindinis renginių ciklo vakaras–koncertas „Didysis tenoras“ Lietuvos valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje.
Pagrindiniame koncerte dainuos įvairių kartų profesoriaus mokiniai – operos solistai Arūnas Malikėnas, Liudas Norvaišas, Dainius Puišys, Kęstutis Alčauskis, Rafailas Karpis, Jovita Vaškevičiūtė, Laimonas Pautienius, Vaidas Vyšniauskas, Salomėja Petronytė, Mindaugas Zimkus.
Jiems akompanuos ilgamečiai maestro klasės koncertmeisteriai ir scenos partneriai – pianistai Rasa Jakutytė-Biveinienė (Lietuva–Ispanija), Lina Giedraitytė ir Povilas Jaraminas. Vakarą ves muzikologai Eglė Ulienė ir Viktoras Gerulaitis, režisierė – Laima Lingytė.
Kiti rudenį planuojami renginiai:
- Spalio 29 d. 18 val. – vakaras–koncertas „Susitikti Jus norėčiau vėlei…“ Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Sauliaus Sondeckio koncertų salėje.
- Lapkričio 7 d. 18 val. – baigiamasis ciklo koncertas su Šiaulių miesto simfoniniu orkestru „Camerata Solaris“ (meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis) įvyks maestro gimtajame mieste, Šiaulių koncertų salėje „Saulė“. Dainuos prof. V. Noreikos mokiniai, diriguos Martynas Staškus ir Vilhelmas Čepinskis.
- Gruodžio 2 d. 18 val. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje vyks vakaras–koncertas, kuriame pasirodys LMTA Dainavimo katedros studentai, prisiminimais dalinsis mokiniai ir kolegos.
Naujausi komentarai