2026 m. lietuviai į paskolas žiūri kitaip: svarbiausia tampa ne suma, o finansinis lankstumas

Tokius pokyčius lemia ne viena priežastis. Pastarieji metai buvo kupini ekonominio neapibrėžtumo – infliacija, energijos kainų svyravimai, augusios palūkanų normos ir geopolitiniai konfliktai privertė daugelį žmonių atsargiau vertinti savo finansus. ECB analizė rodo, kad energijos žaliavų kainos ir toliau išlieka vienu pagrindinių rizikos veiksnių Europoje, o tai tiesiogiai veikia tiek gyventojų išlaidas, tiek finansų rinkas.
Paskolos vis dažniau tampa planuotu finansiniu sprendimu
Finansų ekspertų teigimu, šiandien gyventojai daug atsakingiau vertina skolinimąsi nei prieš dešimtmetį. Žmonės dažniau:
- planuoja savo biudžetą,
- lygina skirtingų kreditorių pasiūlymus,
- vertina bendrą paskolos kainą,
- domisi galimybėmis refinansuoti turimus įsipareigojimus.
Tai ypač pastebima didžiuosiuose miestuose, kur gyvenimo kaštai išlieka aukšti. Būsto remontas, automobilio įsigijimas ar energinio efektyvumo sprendimai šiandien reikalauja gerokai didesnių investicijų nei prieš kelerius metus. Statistikos departamento duomenimis, statybų ir remonto darbų kainos Lietuvoje nuo 2022 m. išaugo daugiau nei penktadaliu, o tai verčia žmones ieškoti lankstesnių finansavimo galimybių.
Dėl šios priežasties paskolos vis dažniau naudojamos ne impulsyviems pirkiniams, o suplanuotiems sprendimams, kurie ilgainiui gali pagerinti gyvenimo kokybę ar net sumažinti išlaidas ateityje.
Energijos kainos ir infliacija vis dar daro didelę įtaką
Nors infliacija Europoje pastaraisiais metais mažėjo, daugelis gyventojų vis dar jaučia aukštų kainų poveikį kasdienėms išlaidoms. Energijos kainos išlieka viena svarbiausių temų, nes jos tiesiogiai veikia:
- šildymo sąskaitas,
- kuro kainas,
- maisto produktų kainas,
- paslaugų kainodarą.
ECB prognozėse pažymima, kad geopolitiniai konfliktai ir tiekimo sutrikimai gali lemti reikšmingus naftos bei dujų kainų svyravimus. Blogiausiu scenarijumi naftos kainos galėtų pakilti iki 140–150 JAV dolerių už barelį, o dujų kainos Europoje viršyti 100 eurų už 1 MWh. Tokie pokyčiai reikštų ne tik didesnes sąskaitas gyventojams, bet ir lėtesnį ekonomikos augimą bei aukštesnes palūkanų normas.
Todėl žmonės vis dažniau ieško būdų, kaip išlaikyti finansinį stabilumą net ir neapibrėžtomis ekonominėmis sąlygomis. Finansų specialistai pastebi, kad gyventojai šiandien dažniau renkasi išsaugoti dalį santaupų nenumatytiems atvejams, o didesnes išlaidas paskirstyti ilgesniam laikotarpiui.
Finansinis lankstumas tampa svarbiausiu prioritetu
Dar viena ryški tendencija – žmonės daug daugiau dėmesio skiria finansiniam lankstumui. Anksčiau pagrindinis kriterijus dažnai būdavo mažiausia mėnesinė įmoka, o šiandien gyventojai vertina kur kas daugiau aspektų:
- galimybę grąžinti paskolą anksčiau,
- lankstesnius mokėjimo grafikus,
- aiškias sutarties sąlygas,
- galimybę refinansuoti įsipareigojimus.
Tai ypač svarbu ekonominio neapibrėžtumo laikotarpiu, kai situacija gali greitai keistis. Dalis gyventojų prisimena laikotarpį, kai sparčiai augusios palūkanų normos reikšmingai padidino būsto paskolų įmokas, todėl šiandien daug atsargiau vertina ilgalaikius finansinius įsipareigojimus.
Ekspertų teigimu, finansinis lankstumas tampa savotiška „saugumo pagalve“, leidžiančia žmonėms jaustis ramiau net ir ekonominių svyravimų metu.
Refinansavimas ir paskolų sujungimas tampa vis populiaresni
Augant finansiniam raštingumui, gyventojai aktyviau domisi ir refinansavimo galimybėmis. Turint kelias paskolas ar kreditinius įsipareigojimus, jų sujungimas dažnai leidžia:
- sumažinti mėnesinę įmoką,
- paprasčiau valdyti finansus,
- gauti palankesnes sąlygas.
Tai tampa aktualu ne tik tiems, kurie susiduria su sunkumais, bet ir žmonėms, siekiantiems efektyviau valdyti savo biudžetą. Daugiau apie skirtingas paskolos refinansavimo galimybes galima sužinoti specializuotose finansų platformose, leidžiančiose vienoje vietoje palyginti skirtingų kreditorių pasiūlymus.
Finansų ekspertai pastebi, kad šiandien žmonės daug aktyviau analizuoja rinką ir retai pasirenka pirmą pasitaikiusį variantą. Tai rodo brandesnį požiūrį į finansinius sprendimus.
Paskolos tampa ne problema, o finansų planavimo įrankiu
Dar prieš keliolika metų skolinimasis daugeliui atrodė kraštutinė priemonė. Tačiau šiandien požiūris keičiasi. Vakarų Europoje ar Skandinavijoje paskolos jau seniai suvokiamos kaip natūrali finansinio planavimo dalis, o panašios tendencijos matomos ir Lietuvoje.
Svarbiausia – atsakingas požiūris. Finansų specialistai rekomenduoja prieš priimant sprendimą įvertinti:
- savo pajamas,
- turimus įsipareigojimus,
- galimus ateities pokyčius,
- finansinį rezervą nenumatytiems atvejams.
Lietuvos bankas ir toliau pabrėžia, kad finansinių įsipareigojimų suma neturėtų tapti per didele našta namų ūkiui. Būtent todėl vis daugiau žmonių renkasi sprendimus, leidžiančius išlaikyti balansą tarp gyvenimo kokybės ir finansinio saugumo.
Daugiau informacijos apie įvairias paskolos galimybes bei skirtingų kreditorių pasiūlymus galima rasti specializuotose finansų platformose.
Finansinis raštingumas Lietuvoje auga
Ekspertų teigimu, viena pozityviausių tendencijų – augantis gyventojų finansinis raštingumas. Žmonės aktyviau domisi:
- palūkanų normomis,
- infliacijos poveikiu,
- savo kredito istorija,
- ilgalaikėmis finansinėmis pasekmėmis.
Tai ypač svarbu šiandien, kai ekonominė aplinka išlieka jautri geopolitiniams ir energetikos rinkų pokyčiams. Gebėjimas suprasti finansinius procesus leidžia gyventojams priimti racionalesnius sprendimus ir geriau pasiruošti netikėtiems ekonominiams svyravimams.
Daugiau apie finansavimo sprendimus ir skirtingų pasiūlymų palyginimą galima rasti Altero platformoje, kur pateikiami įvairūs variantai pagal individualią situaciją ir poreikius.
(be temos)