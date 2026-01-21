 60 metų senumo darželis Vilniuje keisis neatpažįstamai

60 metų senumo darželis Vilniuje keisis neatpažįstamai

2026-01-21 11:18
ELTOS inf.

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja iš esmės atnaujinti 1966 m. statytą lopšelį-darželį Markučiuose. Rekonstrukcijos projektą rengs architektūrinį konkursą laimėjusi įmonė „Processoffice“, pranešė „Vilniaus vystymo kompanija“.

Numatoma, kad rekonstruotame darželyje bus septyniolika grupių, čia galės ugdytis 320 vaikų.

„Markučių darželis – tai ne tik ugdymo įstaiga, bet ir svarbi vietos bendruomenės erdvė. Todėl buvo svarbu, kad architektūriniai sprendiniai atlieptų tiek vaikų kasdienius poreikius, tiek rajono identitetą. Laimėjusi idėja išsiskiria jautriu santykiu su aplinka, esamais želdiniais ir istoriniu Markučių kontekstu“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.

Pagal pasiūlytą architektūrinę idėją, planuojama išsaugoti pietinį pastato korpusą, o jungiamąjį ir šiaurinį korpusus – nugriauti dėl prastos konstrukcijų būklės. Vietoje jų bus projektuojami trys nauji korpusai iš klijuotos medienos, suformuojantys kiemelius vaikų veikloms ir bendruomenės renginiams.

Sklype numatomos žaidimų aikštelės, pavėsinės visoms grupėms, šiltnamis ir lauko lysvės augalų auginimui, taip pat parkavimo vietos lankytojams ir darbuotojams. Visa teritorija taip pat bus pritaikyta negalią turintiems žmonėms.

Darželio rekonstrukciją planuojama pradėti 2027 metų pabaigoje, o  užbaigti 2029-aisiais.

