Ant Vilniaus rotušės bus atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio citata

F. Merzo citata „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga yra Berlyno apsauga“ nuskambėjo gegužės 22 dieną, kancleriui dalyvaujant Vokietijos ginkluotosios brigados inauguracijoje Lietuvoje.
Atminimo lenta bus pakabinta ant Vilniaus rotušės pastato iš Vokiečių gatvės pusės. Citata parašyta lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Atidengimo ceremonijoje dalyvaus Vilniaus meras Valdas Benkunskas, Vokietijos ambasadorius Cornelius Zimmermannas (Kornelijus Zimermanas), Vokietijos gynybos atašė Lietuvoje Hansas Joachimas Ruffas-Stahlis (Hansas Joachimas Rufas-Štalis), Vokietijos brigados Lietuvoje vadas bChristophas Huberis (Kristofas Huberis).
Kaip rašė BNS, 2002 metais ant Rotušės įamžinti tuomečio Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Georgo W. Busho (Džordžo V. Bušo) žodžiai: „Kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu.“
