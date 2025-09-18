Apeliacinis teismas paskelbė verdiktą dėl didelės vertės Vilniaus viešojo transporto konkurso sąlygų

Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 16 dieną atmetė vienos konkurso dalyvių, Lenkijos įmonės „Mobilis“ skundą. Jis pakeitė Šiaulių apygardos teismo birželio 30 dienos sprendimą, kuriuo „Mobilis“ prašymu kai kurios konkurso sąlygos buvo pripažintos neteisėtomis.
„Pirmosios instancijos teismas iš dalies tinkamai taikė ir aiškino materialiosios ir proceso teisės nuostatas bei pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus pripažinti neteisėtais sutarties (...) papunkčius. Vienok teismas nepagrįstai tenkino ieškinio reikalavimus pripažinti neteisėtais techninės specifikacijos I dalies (...) punktus, (...) papunkčius, (...) priedą“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.
„Mobilis“ Šiaulių apygardos teismo prašė pripažinti neteisėtomis Vilniaus miesto savivaldybės ir savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ skelbto konkurso sąlygas. Įmonė aiškino, kad jos yra netikslios, dviprasmiškos, kai kurie reikalavimai – neteisėti.
Pirmos instancijos teismas birželį ieškinį tenkino iš dalies – dalį sąlygų pripažino neteisėtomis, o dėl kitų ieškinį atmetė. Po šio sprendimo į Apeliacinį teismą kreipėsi ir „Mobilis“, siekusi visas sąlygas pripažinti neteisėtomis, ir savivaldybė bei jos įmonė, prašiusios sąlygas pripažinti teisėtomis.
Pirmos instancijos teismas buvo padaręs išvadą, kad „Mobilis“ įrodė, jog neturint informacijos apie papildomų paslaugų apimtį, kiekį, laiką, neįmanoma tinkamai įvertinti paslaugų apimties ir pasiūlyti paslaugos įkainio. Be to, pirkimo objektas yra nepakankamai apibrėžtas.
Įmonė aiškino, kad jos yra netikslios, dviprasmiškos, kai kurie reikalavimai – neteisėti.
Šiaulių teismas gegužės 5 dieną „Mobilis“ prašymu buvo laikinai sustabdęs konkursą, tačiau Apeliacinis teismas liepos 15 dieną panaikino šį sprendimą.
Be kita ko, Apeliacinis teismas rugpjūčio 28 dieną paliko nepakeistą Panevėžio apygardos teismo liepos 16 dienos nutartį, kuria kitos konkurso dalyvės bendrovės „Transrevis“ prašymu bylos nagrinėjimas dėl konkurso buvo sustabdytas, kol įsiteisės sprendimas ginče su „Mobilis“.
„Transrevis“ teismo taip pat prašė pripažinti neteisėtomis konkurso sąlygas bei spręsti dėl jo nutraukimo.
Kaip rašė BNS, Vilniaus meras Valdas Benkunskas šių metų kovą teigė, jog paskelbtu konkursu, kuris yra didžiausias per visą sostinės istoriją, savivaldybė ketina įsigyti paslaugas iš privačių vežėjų, kurie viešojo transporto tinklą papildytų 327 naujais autobusais, o visas sostinės parkas išaugtų iki 824 autobusų ir troleibusų.
Jo teigimu, iš privačių vežėjų numatoma įsigyti dar 28,4 mln. kilometrų pervežimų.
Skelbta, kad Vilniaus mieste yra 106 viešojo transporto maršrutai, iš kurių 75 priklauso bendrovei „Vilniaus viešasis transportas“, o likę – privatiems vežėjams „Transrevis“ (23) ir „Kautrai“ (8).
Naujausi komentarai