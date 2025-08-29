 Arvydas Avulis: milijoninė paskola Vilniaus stadiono statybai – jau rudenį

2025-08-29 09:26
BNS inf.

Nacionalinio stadiono statybas Vilniuje iš investicijų bendrovės „BaltCap“ perėmusios nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Hanner“ savininkas Arvydas Avulis sako, jog sutartis su neįvardijama kredito įstaiga dėl 100 mln. eurų paskolos komplekso statybai bus pasirašyta rugsėjį arba spalį.   

Arvydas Avulis: milijoninė paskola Vilniaus stadiono statybai – jau rudenį / I. Gelūno / BNS nuotr.

„Rugsėjo mėnesį gal jau reikėtų pasirašyti tą sutartį, spalį – tikrai“, – teigė jis „Verslo žinių“ tinklalaidėje. 

„Tai 100 mln. eurų kreditas. Bankas tikrai praneš. Pasilieka teisę pranešti“, – pridūrė jis. 

A. Avulis pakartojo, kad yra sutarta dėl paskolos.

„Turime banko kredito komiteto patvirtinimą, turime suderintą sutartį kredito su banku, tiesiog nelabai skubame, nes turime pirmiausia savo 30 mln. eurų įdėti ir paskui tik prasideda banko finansavimas. Dar kol kas tų 30 mln. eurų neišleidome, bet jau uždengėme visas skolas, kurios buvo likusios iš  „BaltCap“ laikų“, – tvirtino A. Avulis.

Pasak jo, stadiono statyba vyksta sklandžiai. 

„Pamatai eina į pabaigą, dabar lauksime, kol bus pagaminta konstrukcija ir už poros mėnesių, manau, kad jau matysime tą tikrąją statybą, nes tai, kas dabar vyksta stadione, vyksta viskas požeminėje dalyje – turime sugręžti polius, beveik baigta jau, ant jų bus betonojuoami pamatai ir ant jų pradės augti konstrukcijos. Tada jau neliks abejonių, kad stadionas bus“, – kalbėjo A. Avulis.

BNS anksčiau rašė, kad „Hanner“ susitarė su statybų įmone „Naresta“ dėl 70 mln. eurų vertės darbų. Liepos pradžioje A. Avulis pranešė susitaręs ir su statybų bendrove „Kalvasta statyba“, kuri už 47,5 mln. eurų vykdys antro, trečio ir ketvirto etapo darbus.

Gegužės pabaigoje Europos Komisija (EK) galutinai pritarė nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pakeitimams – pagal ją numatyta suteikti valstybės pagalbą projektui.

Vilniaus miesto taryba pernai rugpjūtį pritarė koncesijos sutarties pakeitimams – pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų. 

