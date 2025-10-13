Nacionalinio stadiono statybai Vilniuje – įspūdinga paskolos suma iš bankų

Jų teigimu, lėšos skirtos nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovei „Hanner“ priklausančiai įmonei „Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas“.
Anot pranešimo, „Swedbank“ skyrė 65 mln. eurų, o „Luminor“ – 35 mln. eurų finansavimą.
„Neabejojame, kad 18 tūkst. vietų UEFA IV kategorijos Nacionalinis stadionas ir daugiafunkcis kompleksas kurs ilgalaikį reikšmingą poveikį sostinės ir visos Lietuvos sportui bei kultūrai“, – pranešime sakė „Swedbank“ valdybos narys Ignas Mačeika.
Greta stadiono iškils sporto muziejus, taip pat bus pastatytas 300 vietų vaikų darželis, kultūros centras su biblioteka, lengvosios atletikos stadionas, futbolo treniruočių aikštelės. Komplekse bus įrengtas sporto centras su krepšinio, rankinio, bokso, imtynių ir gimnastikos salėmis.
„Tikime, kad šis sudėtingas ir kruopščiausiai įvairių institucijų išnagrinėtas ir įvertintas projektas, kurį plėtoja viena profesionaliausių statybos sektoriaus grupių, išvirs į daugiafunkcį sporto kompleksą, kuriuo Vilnius galės didžiuotis“, – teigė „Luminor“ verslo bankininkystės vadovas Vytis Žegužauskas.
BNS rašė, kad birželio pabaigoje „Hanner“ baigė derybas su „BaltCap“ dėl projekto perėmimo, taip pat susitarė su statybos įmonėmis „Naresta“ ir „Kalvasta statyba“ dėl projekto rangos.
Sutarta, kad „Naresta“ už 70 mln. eurų statys pagrindinį stadioną, dvi futbolo aikšteles bei magistralinius inžinerinius tinklus, o „Kalvasta statyba“ už 47,5 mln. eurų statys likusius objektus, tarp kurių – ir arena.
Vilniaus miesto taryba pernai rugpjūtį pritarė koncesijos sutarties pakeitimams – pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone Vilniaus daugiafunkcis kompleksas 2021 metų spalį pasirašė 25 metų trukmės koncesijos sutartį.
Naujausi komentarai