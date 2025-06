Benkunskas pasitinka Tėvo dieną: paaiškino, kas vadovauja namie

Tėvo diena V. Benkunskui – labai svarbi šventė.

„Man tėtis visada buvo autoritetas. Jis turėdavo paskutinį žodį, bet jutau begalinį rūpestį ir meilę. Ypač jei ištikdavo kažkokios negandos ar sunkumai, tada įsijungdavo tėčio rūpestingumas“, – pasakojo sostinės meras laidoje „KK2“.

Anot politiko, tapimas Vilniaus meru gyvenimo nepakeitė taip, kaip dukrų gimimas. V. Benkunskas atskleidė, jog dabar geriau supranta kitus tėvus.

„Turėjau draugų, kurie anksčiau susilaukė vaikų ir nesuprasdavau, kai jie sakydavo, jog jie neturi laiko išeiti pasportuoti ar kartu praleisti savaitgalį. Dabar viską suprantu. Gyveni pagal vaikų ritmą, jų rutina ir rūpesčiais. Bet tai nėra trūkumas. Priešingai – tai labai prasminga ir turi tikrą gyvenimo reikšmę“, – šypsojosi V. Benkunskas.

Neretai sakoma, kad antras vaikas šeimoje – vieni juokai, juk mama ir tėtis jau žino, kaip viską daryti.

„Yra mažiau streso ir panikos, daugiau ramybės ir žinojimo. Bet yra tie patys rūpesčiai ir tie patys džiaugsmai“, – sakė jis laidoje „KK2“.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Mero darbotvarkė įtempta, bet ne mažiau atsakomybių laukia ir grįžus namo. Vyresnioji dukrelė tėtį kelia anksti – mėgsta, kai jis kepa jai pusryčių blynukus.

„Tai tam tikras privalumas, nes galima pasiruošti darbo dienai ir pabūti kartu. Atsibudę turime kelias valandas rytinių pramogų ir ritualų, o po to ruošiamės į darželius ir darbus. Esame standartinė šeima su tais pačiais rūpesčiais ir džiaugsmais, vargais ir malonumais“, – šypsojosi V. Benkunskas.

Meras augo su tėvais bei dviem broliais. Jo paties šeimoje viskas apsivertė – jis gyvena su trimis damomis.

„Man pasisekė, tikrai nesiskundžiu. Yra labai aiški hierarchija. O kad mums sąlygas diktuoja ir toną užduodą mažosios, tai čia 100 procentų“, – sakė jis.

Dukrų meilė atperka visus rūpesčius ir malonumus, kurių tenka atsisakyti. V. Benkunskas atskleidė, jog Agota ir Marcelė auga tėčio dukrelėmis.

„Sakoma, kad mergaitės prie tėčių labiau rišasi. Mes labai gerai sutariame, bet jei kažkas nepavyksta, tada būna reikalinga mama. Bet jei naktį būna prabudimai ar kažkas atsitinka, dukra pirmiausia šaukiasi manęs. Tas labai „faina“ ir labai tuo džiaugiuosi“, – kalbėjo dviejų dukrų tėtis.

Tėvystė, anot jo, – unikalus jausmas, kurio neįmanoma paaiškinti. Tai galima tik pajusti.

„Ilgai laukiau to momento. Supratau, kad gali perskaityti daug knygų, pamatyti daug laidų, išgirsti daug istorijų. Bet tas jausmas ir tai, kas vyksta po to, auginant vaikus... To neįmanoma apibūdinti žodžiais ar vaizdais. Tą tik pats turi patirti“, – šypsojosi V. Benkunskas.