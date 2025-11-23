Būkite pasiruošę: rytinės kelionės gali prailgti

„Svarbi informacija keliaujantiems: dėl pasikeitusių oro sąlygų rytoj, lapkričio 24 d, galimi eismo trikdžiai bei viešojo transporto vėlavimai. Kviečiame būti itin atidiems, keliones planuoti su laiko atsarga bei sekti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku virtualioje JUDU švieslentėje.
Pasitikime pirmąjį sniegą ramiai ir atsakingai“, – ragina JUDU atstovai.
Kai kurie vilniečiai sekmadienio vakarą socialiniuose tinkluose dalijosi žiemiškais vaizdais.
Į Lietuvą atkeliauja žiemiškų orų porcija
Pasnigs beveik visoje Lietuvoje.
„Pasnigs beveik visoje Lietuvoje. Aišku mažiausiai sniego sulauks vakarinis pakraštys. Pajūris gali sniego iš viso nesulaukti, bet likusi šalies dalis sulauks tikrai nemažai sniego“, – LRT RADIJUI sekmadienį ryte sakė LHMT sinoptikas Jan Vaitkevič.
Pirmadienį, lapkričio 24 d. pasnigs, naktį rytinėje Lietuvos pusėje gausiau, matomumas sniege bus blogas, dieną tik protarpiais pasnigs, daugiausia dienos pradžioje. Daug kur plikledis. Mažiausia sniego turėtų sulaukti vakarinis, šiaurės vakarinis pakraštukas, čia rūkai naktį gali nusidriekti. Vėjas nepastovus 3-7 m/s. Naktį minus 2-7°C, dieną plius 1 minus 3°C.
Antradienį, lapkričio 25 -osios naktį šiek tiek pasnigs pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, dienos pradžioje be kritulių, pavakare pradės snigti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vėliau jau su šlapdriba. Vis dar daug kur plikledis laikysis, vakare pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose lijundra. Vėjas naktį rytų, pietryčių dieną rytų, šiaurės rytų 4-8 m/s, pajūryje 6-11 m/s. Naktį minus 2-6°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną plius 2 minus 1°C.
Trečiadienį, lapkričio 26 d. snigs, vietomis gausokai, matomumas bus blogas, kai kur pažeme pustys, rytą ir dieną pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose jau šlapdriba su lietumi, dulksna ir lijundra maišysis. Mažiausia sniego vėl turėtų būti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Daug kur plikledis.Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 1-4°C, pietiniam, pietrytiniam pakraštuke apie 0°C, dieną plius 1 minus 1°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 27-osios naktį pasnigs pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, pustys, daug kur plikledis, dieną nedidelis lietus pajūryje ir vakariniam pakraštuke. Vėjas naktį šiaurės rytų, rytą šiaurės vakarų, dieną suks į pietvakarius 6-11 m/s, dieną pajūryje 8-13 m/s. Naktį minus 2-7°C, dieną plius 2 minus 2°C, pajūryje plius 3-5°C.
Penktadienį, lapkričio 28-osios naktį be ženklesnių kritulių, rūkai nusidrieks, dieną palis pajūryje, vakariniuose rajonuose dulksnos, čia lijundra formuosis. Vėjas pietų 7-12 m/s, gūsiai 15-18 m/s. Naktį minus 4-8°C, vakaruose, šiaurės vakaruose minus 3 plius 2°C, dieną 0 minus 2°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose plius 1-3°C, pajūryje apie plius 5°C.
Šeštadienį, lapkričio 29 d. protarpiais palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, čia ir lijundra slidžiais spąstais prie paviršių klijuosis. Vėjas pietų naktį 7-12 m/s gūsiai 15-17 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį minus 2-6°C, vakariniuose rajonuose 0 plius 3°C, dieną plius 1 minus 1°C vakariniuose rajonuose plius 2-4°C.
Sekmadienį, lapkričio 30-osios naktį dar gali palyti ar su lijundra dulksnoti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų, pietvakarių 6-11 m/s. Naktį minus 1-5°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 plius 2°C, dieną plius 1-3°C, vakariniuose rajonuose plius 4-6°C.
Kaip jau rašėme, naktis iš šeštadienio į sekmadienį daug kur Lietuvoje buvo pati šalčiausia šį rudenį.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, daugelyje šalies vietovių temperatūra dar nebuvo taip nukritusi.
„Daugelyje vietovių tai buvo pati šalčiausia naktis šį rudenį. Varėnoje paryčiais šalo iki -9,2 °C, o tai yra žemiausia oro temperatūra išmatuota per visą šių metų rudenį mūsų šalyje“, – rašoma feisbuko paskyroje „Meteo“.
Jų teigimu, šalčio rekordas visgi nepasiektas ir primena, kad lygiai prieš 27 metus (1998 lapkričio 23 d.) Varėnoje temperatūra buvo nukritusi iki 20,4 laipsnio šalčio.
