Chaosas dėl sniego sostinėje: skelbia naujausias žinias

„Padėtį pavyko stabilizuoti: padėjome užstrigusiems vilkikams pasitraukti iš kelio, didžiausius srautus patiriančiose gatvėse sniegas nukastas, tad eismas juda sklandžiau“, – pranešime spaudai praneša Vilniaus miesto savivaldybė.
Pasak savivaldos, vietos aplinkotvarkos bendrovė „Grinda“ gatves valė visą parą, šaligatviai ir takai vakar valyti iki vėlumos, šiandien vėl nuo 3–4 val. Nuvalius keliai barstomi smėlio-druskos mišiniu – kad būtų mažiau slidu, saugiau judėti.
Teigiama, kad šeštadienį bus valomos žemesnio lygmens gatvės, takai, šaligatviai ir aikštės. Viešojo transporto situacija taip pat suvaldyta, tačiau neatmetama, kad keleiviai gali patirti vėlavimus iki 10 minučių.
„Viešasis transportas kursuoja stabiliai, tačiau dėl kai kurių stotelių įvažose susikaupusio gausaus sniego galimi vėlavimai iki 10 min. Kviečiame šiandien judėti darniai“, – apibendrino savivaldybė.
Kaip savo pranešime teigia „Grinda“, šeštadienį ji jau antrą dieną dirba be pertraukų – penktadienį nuvažiuota bendrai 12 tūkst. km, atlikti beveik 230 reisų. Šeštadienį jau nuvažiuota 4,5 tūkst. km, atlikti virš 130 reisų.
„Nuvalėme ir bėgimo maršrutą ištvermingiesiems bėgikams, kurie šiandien bėgs pagarbos bėgimą mūsų laisvės gynėjams atminti“, – rašo „Grinda“
Pasak bendrovės, šeštadienį Vilniuje prognozuojamas lengvas snygis. Rekomendacija susilaikyti nuo nebūtinų kelionių išlieka. Vairuotojai raginami važiuoti saugiai, kadangi eismo sąlygos vis tiek yra sudėtingos, kelias – slidus, tad ir atsargumas privalomas.
Kaip skelbta anksčiau, artėjant 35-osioms sausio įvykių metinėms, šeštadienį Vilniuje rengiamas tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Jis skirtas pagerbti žuvusiųjų 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir vėliau nuo sužalojimų mirusiųjų atminimą.
