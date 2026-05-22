 Dėl Džiaugsmo gatvėje tvarkomo nuotekų tinklo teks nupjauti ąžuolą

Dėl Džiaugsmo gatvėje tvarkomo nuotekų tinklo teks nupjauti ąžuolą

2026-05-22 11:50
Pranešimas spaudai

Džiaugsmo gatvėje tiesiamas ir kai kur atnaujinamas lietaus nuotekų tinklas. Abiejose gatvės pusėse auga brandžių medžių alėja, todėl projektuojant gatvės rekonstrukciją buvo ieškoma sprendimų, kaip išsaugoti kuo daugiau medžių ir kartu įrengti saugią bei reikalavimus atitinkančią važiuojamąją dalį.

<span>Dėl Džiaugsmo gatvėje tvarkomo nuotekų tinklo teks nupjauti ąžuolą</span>
Dėl Džiaugsmo gatvėje tvarkomo nuotekų tinklo teks nupjauti ąžuolą / T. Vinicko / ELTOS nuotr.

Tačiau anot Vilniaus miesto savivaldybės, vienoje vietoje labai arti kelio krašto auga 65 cm skersmens ąžuolas. Įrengiant naują asfaltą, danga remtųsi į medžio kamieną, todėl darbų atlikti nepažeidžiant medžio neįmanoma.

Pakeitus gatvės trajektoriją, būtų pažeistos kitoje pusėje augančių brandžių liepų šaknys, nes kelias prie jų priartėtų per daug.

Be to, ąžuolas yra pasviręs į važiuojamąją dalį, todėl nelieka saugaus atstumo iki kelio. Dėl to autobusai ir sunkvežimiai turėtų išvažiuoti į priešingą eismo juostą, kad nekliudytų medžio, o tai keltų pavojų eismo saugumui. Todėl priimtas sprendimas medį pašalinti.

Šiame straipsnyje:
ąžuolas
medis
medžio kirtimas
Vilnius
Džiaugsmo gatvė

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