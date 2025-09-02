Dėl galimai pastebėto drono Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti prezidentą skraidinęs „Spartan“

„Priartėjus prie Vilniaus oro uosto, buvo gauta informacija, kad yra pastebėtas dronas ir leistis kol kas yra nesaugu. Tada lakūnai ėmėsi visų saugumo priemonių ir po kurio laiko nusileido“, – „15min“ antradienį sakė prezidento atstovas Tomas Beržinskas.
Platformos „Flightradar24“ duomenimis, iš Helsinkio „Spartan“ pakilo 19.10 val., netoli Vilniaus lėktuvas ėmė sukti ratus, sostinės oro uoste nusileido 21.17 val.
Kaip komentavo „Oro navigacija“, iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo antradienį gautas pranešimas, kad Liepkalnyje pastebėtas dronas.
„Tuomet suveikė skrydžių saugos procedūros – skrydžiai trumpam sustabdyti ir kai gauta informacija, kad grėsmės nėra, eismas vėl atnaujintas. Aiškinamės kartu su kitomis tarnybomis, koks dronas sutrikdė orlaivių eismą. Turėdami naujausią informaciją, ja iškart pasidalinsime“, – rašome komentare.
Kaip rašė BNS, rugpjūčio gale dėl pastebėto drono taip pat buvo laikinai sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.
Pradžioje „Oro navigacija“ įtarė, kad dronas priklauso „Ekskomisarų biurui“, tačiau šios saugos tarnybos vadovas Vytautas Labeckas naujienų portalui „15min“ teigė, kad tai – ne jų orlaivis.
