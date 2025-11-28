Dėl kontrabandinių balionų aštuonioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste

Apribojimai buvo nuimti šeštadienį 07.03 val., jie įvesti penktadienį nuo 23.15 valandos.
„Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų taip pat lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi“, – teigiama pranešime.
LTOU perspėja, kad šeštadienį gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.
